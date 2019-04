420 Ob- und Nidwaldner Feuerwehr-Kaderleute geschult An den jüngsten obligatorischen Kaderweiterbildungskursen des Feuerwehrinspektorats Ob- und Nidwalden wurden rund 420 Kaderangehörige Orts-, Stützpunkt- und Betriebsfeuerwehren beider Kantone in verschiedenen Thematiken geschult.

Die Kurse fanden in Alpnach statt. (Bild.PD)

(pd/mvr) Die Gemeinde Alpnach war Durchführungsort für die an sechs Samstagen in den Monaten Februar bis April durchgeführten Weiterbildungskursen. Gemäss Weisung des Feuerwehrinspektorats haben Offiziere und Gruppenführer jährlich einen Kaderweiterbildungskurs von mindestens einem halben Tag zu besuchen. Ausbildungsschwergewicht und die Ausbildungsthemen würden aufgrund von aktuellen Themen, Rückmeldungen aus den Feuerwehren und Auswertungen von Einsätzen durch die Ausbildungskommission in Zusammenarbeit mit den Instruktoren vorbereitet. Somit könne eine flächendeckende Aus- und Weiterbildung gewährleistet werden, schreibt das Inspektorat in einer Mitteilung. Finanziert werden die Kurse durch die Nidwaldner Sachversicherung und den Kanton Obwalden.

170 Teilnehmer der Offiziersklassen wurden in den Bereichen neue Einsatzsoftware Emerec, in Methodik/Didaktik, der Einsatzführung und dem Rettungsdienst mit Leiter geschult. 250 Gruppenführer übten sich in der Bewältigung bei Ölwehr im Fliessgewässer, dem Lüftereinsatz sowie in der Vorbereitung von Ausbildungslektionen. Dies jeweils in vier Offiziers- und 6 Gruppenführerklassen. Nebst den Mitarbeitern des Feuerwehrinspektorates Ob- und Nidwalden waren pro Ausbildungshalbtag jeweils elf nebenamtliche Feuerwehrinstruktoren im Einsatz. Unterstützt wurde der Kurs im logistischen Bereich durch Hilfspersonal der Feuerwehr Alpnach. Neben der Fachausbildung sollen die Kurse auch dem Erfahrungsaustausch sowie natürlich dem kameradschaftlichen Aspekt dienen.