900 Jahre Kloster Engelberg Engelberg ist zu Besuch in Küsnacht – mit jeder Menge Kultur im Gepäck Das Jubiläum «900 Jahre Kloster Engelberg» erfuhr einen weiteren Höhepunkt.

Das Jubiläum «900 Jahre Kloster Engelberg» ist verbunden mit einem ständigen Auf und Ab. Geplante Veranstaltungen wurden verschoben und können nun endlich nachgeholt werden. So wie der Begegnungstag mit der Zürcher Gemeinde Küsnacht, die sich schon beim ersten Zusammentreffen vor vier Jahren Kulturgut aus dem Klosterdorf als Mitbringsel gewünscht hatte. Herrliches Herbstwetter war der Begleiter der stattlichen Delegation aus dem Engelbergertal, die am Sonntag an den Zürichsee reiste. Der Spruch «wenn Engel reisen» hatte für einmal durchaus seine Berechtigung, wie ein Reiseteilnehmer mit einem Augenzwinkern feststellte.

Nicht nur einmal ertönten Naturjuitz und Lieder aus den Kehlen des «Alpina-Cheerlis». Bilder: Beat Christen (Küsnacht, 5. September 2021)

Abt Christian Meyer stand dem ökumenischen Gottesdienst vor, den das «Alpina-Cheerli» aus Wolfenschiessen und die Alphorngruppe Echo vom Spannort musikalisch umrahmten. «Ein einmaliges Erlebnis», attestierte die reformierte Pfarrerin Judith Bennett diesem festlichen Auftakt. Nach dem kirchlichen Teil kam Alpkäser Sälmi Töngi beim Schmelzen vom Käse für die Käseschnitte ins Schwitzen und erklärte den Städtern, dass der «Bratchäs» im Engelbergertal nicht nur eine kulinarische Delikatesse, sondern auch ein Stück Kulturgut sei.

Abt Christian Meyer und die reformierte Pfarrerin Judith Bennet lauschen aufmerksam den Klängen der Engelberger Alphorngruppe «Echo vom Spannort».

Regierungsrat als Sagenerzähler

Am Nachmittag schlug dann die grosse Stunde für Regierungsrat Josef Hess. Im ehemaligen Wohnhaus des grossen Dichters Conrad Ferdinand Meyer entführte er die Zuhörer im Engelberger Dialekt gleich zweimal in die Sagenwelt seiner Heimatgemeinde. Als Gegenpart zum sagenerzählenden Regierungsrat gab Inga-Lisa Jansen Sagen aus der Region Küsnacht zum Besten.

Regierungsrat Josef Hess gab die Sagen vom «Stierebach» und vom «Tuifelschtei» zum Besten.

Für die musikalische Umrahmung dieses Programmteils waren Rosa Hess und Brita Ostertag zuständig. Auf der Suche nach gemeinsamen Spuren wurden die Engelberger und Küsnachter bei der sogenannten Zehnten-Sust fündig. Direkt am Zürichsee gelegen, dient heute das ehemalige Warenlager dem Ruderklub als Bootslager. Dass die Fresken von katholischen Heiligen an der Front des Gebäudes die Reformation überstanden haben, kommt einem kleinen Wunder gleich.

Mit dem Glockengeläut der Klosterkirche Engelberg sowie Ausschnitten von gregorianischen Gesängen aus dem Kloster Engelberg wurde zum Abschluss des Begegnungstages das Festkonzert «Kloster, Berge und Seen» vom Kammerorchester Männedorf-Küsnacht in der Kirche eröffnet. Das von Alphornspieler Mike Maurer eigens für das Kammerorchester und Alphorn komponierte Stück «Kühreihen» sorgte für Gänsehaut. «Danke, dass wir einen Teil von Eurem Kulturgut kennen lernen durften», verabschiedete der Küsnachter Gemeindepräsident Markus Ernst die Engelberger Delegation und gab der Hoffnung Ausdruck, «dass der heutige Begegnungstag der Start für weitere schönen Treffen zwischen Engelberg und Küsnacht ist.»