Ab Dienstag gibts Wartezeiten am Brünig Von Giswil bis auf die Brünigpasshöhe werden ab Osterdienst die Felsen entlang der Passstrasse A8 gereinigt.

Brünigpass-Strasse oberhalb von Lungern. (Bild: Robert Hess, 26. Juli 2011)

(pd/mst) Dies geschieht vom Dienstag, 23. April, bis Freitag, 26. April und vom Montag, 29. April, bis Freitag, 3. Mai. In der ersten Woche finden die Arbeiten zwischen 7 und 17 Uhr, in der zweiten Woche in der Nacht zwischen 20 und 5 Uhr statt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Massnahme sei regelmässig nötig, um die Sicherheit auf der Strasse zu gewährleisten. Es ist mit kurzzeitigen Sperrungen zu rechnen. Der Verkehr wird durch Lotsen geregelt, die Wartezeiten können bis zu 15 Minuten betragen.