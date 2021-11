Abstimmung 28. November Die Jungen Grünliberalen geben drei Mal die Ja-Parole raus Ein klares Ja für die Pflege-Initiative und zum Covid-Gesetz. Auch die Justiz-Initiative wurde angenommen. Ausschlaggebend war die Einführung einer Amtsdauer und das Wegfallen der Parteimitgliedschaft bei Bundesrichterwahlen.

Die Jungen Grünliberalen Nid- und Obwalden haben die Parolen zu den Eidgenössischen Abstimmungen vom 28. November gefasst. Die Jungpartei sagte an ihrer Mitgliederversammlung in Alpnach einstimmig Ja zum Covid-19-Gesetz und zur Pflege-Initiative. Der indirekte Gegenvorschlag zur Pflege-initiative fokussiere sich zu stark auf eine Ausbildungsoffensive und vernachlässige Massnahmen, um Pflegekräfte nachhaltig im Beruf zu halten, heisst es in einer Mitteilung.

Nach einer kontroversen Diskussion sagten die Jungen Grünliberalen auch Ja zur Justiz-Initiative. Sie störten sich laut Mitteilung an der Tatsache, dass aktuell die Kandidatur für ein Bundesrichteramt eine Parteimitgliedschaft bedürfe und befürworten zudem die Einführung einer Amtsdauer. (sok)