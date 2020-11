Abstimmung Auch Alpnach steht hinter dem Hallenbad Obwalden An den Investitions- und Betriebskosten des Hallenbads in Kerns beteiligen sich auch die Alpnacher. Sie heissen die Vorlage für die Sanierung und Erweiterung deutlich gut.

Das Aquacenter Kerns. Bild: Corinne Glanzmann (17. Januar 2018)

Nach Sarnen, Kerns, Sachseln und Lungern haben am Sonntag auch die Alpnacher ihr Bekenntnis zur Sanierung und Erweiterung des Hallenbades Obwalden bestätigt. Mit 79,9 Prozent (1568 Ja zu 396 Nein) hiessen die Stimmberechtigten an der Urne einem Investitionsbeitrag von 280'000 Franken und einem jährlichen Betriebskostenbeitrag von 18'600 Franken für die nächsten 15 Jahre gut. Wenn nun auch Giswil an der Urnenabstimmung vom 17. Januar des nächsten Jahres ihrem Anteil zustimmt, sind die 2,55 Millionen Franken für die Investition und die 118'000 Franken jährlicher Betriebskostenbeitrag beisammen, welche die sechs Gemeinden des Sarneraatals beisteuern.

Die Hallenbad Obwalden AG und eine Stiftung beteiligen sich mit je 1 Million, der Kanton mit 150'000 Franken an den Sanierungskosten von 4,91 Millionen Franken. 210'000 Franken stammen aus Beiträgen Dritter. Die Standortgemeinde Kerns trägt mit rund 1,37 Millionen Franken die Hauptlast.

Wenn Giswil grünes Licht gibt, wird das Aquacenter Kerns aus den 1960er-Jahren mit rund 80'000 Besuchern jährlich, das auch von Schulen rege für den Schwimmunterricht genutzt wird, 2022 und 2023 saniert und erweitert.

Deutlich angenommen, mit 86,4 Prozent (1691 Ja, zu 266 Nein), wurde auch das Budget 2021, mit einem Aufwandüberschuss von 372'000 Franken, bei einem Aufwand von 25,5 Millionen Franken. Die Stimmbeteiligung lag bei 48 Prozent.