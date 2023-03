Abstimmung Beim Klimaschutz marschiert das Volk mit der Regierung Mit 73 Prozent Nein zu 27 Prozent Ja gab es für die Obwaldner Klimainitiative eine klare Abfuhr. Vorwärtsmachen will die Regierung dennoch.

Sieger und Verlierer der Volksabstimmung zur Klimainitiative analysieren gemeinsam das Ergebnis. Baudirektor Josef Hess (links) und der Erstunterzeichner der Initiative, Benjamin Kurmann (SP). Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 12. 3. 2023)

«Mit der deutlichen Ablehnung der ‹Initiative für einen wirksamen Klimaschutz› hat sich das Obwaldner Volk nicht gegen Klimaschutz an sich ausgesprochen», kommentierte Landstatthalter Josef Hess die klare Ablehnung der Initiative. Das Resultat: 7061 Stimmberechtigte haben die von SP, GLP und CSP unterstützte Volksinitiative abgelehnt. 2561 stimmten ihr zu. Anders als das Klimakonzept der Regierung verlangte die Initiative eine in der Verfassung verankerte Regelung, dass die Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2040 erreicht sein müssten. Hess dazu: «Wir sind froh und erleichtert, dass wir dieses unrealistische Ziel nicht anpeilen müssen.» Nun könne Obwalden zeitnah seinen effektiven Beitrag zum Klimaschutz leisten, ohne erst Regeln, Zielpfade und Verfassungsartikel formulieren zu müssen.

Das Ziel des Obwaldner Klimakonzepts ist es, bis 2050 netto null zu erreichen. Dies, so Hess, sei realistisch. Wie ernst es ihm persönlich mit Klimaschutz ist, schilderte der Obwaldner Baudirektor mit einem eindrücklichen Bild. Er sagte: «Mir kommt es manchmal vor, als würden wir mit 100 km/h auf eine Betonwand zurasen. Da dürfen wir nicht lange überlegen, wir müssen mit Bremsen beginnen, damit wir nicht in zu hohem Tempo in die Wand krachen!»

Enttäuschte Verlierer wappnen sich fürs CO 2 -Gesetz

Benjamin Kurmann (SP), Erstunterzeichner der Volksinitiative zum Klimaschutz, nahm das Resultat enttäuscht zur Kenntnis. Er sagte: «Auch wenn wir wussten, dass die Chance einer Annahme klein ist, hätten wir doch einen höheren Ja-Stimmen-Anteil erhofft.» Einen Schaden bringe das Nein dem Kanton Obwalden zwar nicht. Das Klimakonzept der Regierung sei grundsätzlich gut. Indessen, so Kurmann: «Weil wir daran zweifeln, dass man damit die Ziele rechtzeitig erreichen kann, wollten wir mehr Verbindlichkeit.» Dass diesem Anliegen 2561 Personen zugestimmt hätten, betrachte man als klaren Auftrag. «Wir werden der Regierung bei der Umsetzung ihres Konzepts genau auf die Finger schauen», versprach Kurmann. Jede Arbeit zum Klimaschutz, die auf Kantonsebene geleistet werde, sei eine wichtige Vorarbeit für die Bundespolitik. Nächstes Ziel der Initiantinnen und Initianten ist es nun, dafür zu werben, dass es bei der Abstimmung zum «Bundesgesetz über die Reduktion der CO 2 -Emissionen» im Juni kein Fiasko mehr gibt. Kurmann dazu: «Wir haben nun Vorarbeit geleistet, nun sind vor allem auch FDP und die Mitte gefordert, für einen wirksamen Klimaschutz zu sorgen.»