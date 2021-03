Engelbergertal Wieder kein Geld für gemeinsame Bike-Destination: Engelberg sagt Ja – Wolfenschiessen lehnt Kredit ab Das hintere Engelbergertal wird vorerst nicht attraktiver für Mountainbiker. Zwar genehmigten die Engelberger einen Kredit dafür, die Wolfenschiesser lehnten diesen aber ab.

Der Bike-Trail vom Jochpass nach Trübsee. Bild: Roger Grütter (Wolfenschiessen, 14. Juli 2018)

Engelberg und Wolfenschiessen läuten vorerst keine neue Ära ihres Mountainbike-Angebotes ein. Mit einem Ja-Anteil von 65,3 Prozent (1129 Ja- zu 600 Nein-Stimmen) genehmigten die Engelberger am Sonntag einen entsprechenden Kredit in der Höhe von 740'000 Franken. Gleichzeitig lehnten die Wolfenschiesser ihren Kredit in der Höhe von 890'000 Franken mit 54,7 Prozent ab (445 Ja zu 537 Nein) zugestimmt. In Engelberg betrug die Stimmbeteiligung 66,8 Prozent, in Wolfenschiessen 65,6 Prozent.

Mit dem Geld hätten gut ein Dutzend Trails gebaut oder bestehende verbessert werden. Auch ein Übungsparcours auf der Bänklialp ist geplant gewesen. An den benötigten gut 2,8 Millionen Franken beteiligt sich die Gemeinde Engelberg mit 740'000 Franken.

Bereits schon zugesichert waren die Beiträge der Neuen Regionalpolitik (NRP) von 90'000 Franken für das Engelberger und 190'000 Franken für das Wolfenschiesser Gemeindegebiet. Auch die Titlis- und Brunnibahnen, der Verein Tourismus Wolfenschiessen, Engelberg-Titlis-Tourismus und die IG Bike-/Wanderwege beteiligen sich finanziell am Projekt. Die Trails sollen in den nächsten zwei bis drei Jahren realisiert werden.

Damit scheitert in Wolfenschiessen auch der zweite Anlauf. Im November 2019 lehnten die Wolfenschiesser an der Gemeindeversammlung Pläne für ein grösseres Projekt für Biker und Wanderwege für 800'000 Franken mit 88 zu 64 Stimmen ab. Auch diesmal sprach sich die Finanzkommission – im Gegensatz zum Gemeinderat – gegen die Vorlage aus. Als Gründe führte sie in der Botschaft unter anderem die finanzielle Situation der Gemeinde ins Feld; per Ende 2019 betrug die Pro-Kopf-Verschuldung 6530 Franken. Auch stellte sie in Frage, ob die touristischen Leistungsträger mit dem Ausbau des Bike-Netzes einen wesentlichen finanziellen Mehrwert erwirtschaften können.