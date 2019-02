Abstimmung über Marktplatz in Sarnen soll verschoben werden – der Kanton lehnt das Gesuch ab Eine Beschwerde verlangt, die Abstimmung vom Sonntag in Sarnen über die Zukunft des Marktplatz-Areals auszusetzen. Der Gemeinderat sei seiner Informationspflicht im Vorfeld nicht ausreichend nachgekommen, wird kritisiert. Die vorgebrachten Mängel würden eine Verschiebung nicht gerechtfertigten, teilt das Justiz- und Sicherheitsdepartement nun mit. Oliver Mattmann

Die Landi ist ein Bestandteil der Abstimmung in Sarnen. (Bild Markus von Rotz (Sarnen, 5. Dezember 2018))

Der Regierungsrat hat aufgrund einer Abstimmungsbeschwerde zu prüfen, ob der Gemeinderat Sarnen seiner Informationspflicht im Vorfeld der Abstimmung vom 10. Februar ausreichend nachgekommen ist. An der Urne geht es um einen Kredit von 255'500 Franken für die Durchführung eines Investorenwettbewerbs für den Marktplatz Sarnen. Bis zum Entscheid des Regierungsrats soll die Abstimmung ausgesetzt werden, verlangt der Beschwerdeführer. Christoph Amstad, Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartements, hat nun vorsorglich entschieden, dass die vorgebrachten Mängel eine Verschiebung nicht rechtfertigen, wie es in einer Mitteilung des Kantons Obwalden vom Donnerstagmittag heisst. Somit findet die Abstimmung am kommenden Sonntag wie geplant statt.

Die Beschwerde eines Stimmbürgers gegen die Abstimmung sei kurzfristig eingereicht worden, heisst es weiter. Er verlangt, dass der Gemeinderat die Entwicklungsvereinbarung zwischen den beteiligten Grundeigentümern – Genossenschaft Landi Obwalden und Einwohnergemeinde –, der Landi Unterwalden AG und der Fenaco Genossenschaft veröffentlicht. Die Vereinbarung halte die Zielsetzungen und Vorgaben für die Entwicklung des Standorts Marktplatz fest. Die darin enthaltenen Informationen seien deshalb von wesentlicher Bedeutung für die Abstimmung.

Das Sicherheits- und Justizdepartement erachtet die Informationen des Gemeinderats «indes als ausgewogen und umfassend. Die Stimmbürger verfügen auch ohne Einsicht in die Entwicklungsvereinbarung über genügend Informationen, um sich eine fundierte Meinung bilden zu können», teilt das Justiz- und Sicherheitsdepartement mit.

Der vorsorgliche Entscheid ist noch nicht rechtskräftig. Der Hauptentscheid des Regierungsrats über die Abstimmungsbeschwerde steht noch aus. (om)