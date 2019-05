Alle Geschäfte an der Talgemeinde Engelberg genehmigt Die Talgemeinde sagte an der Versammlung am Dienstagabend zu allen Traktanden Ja. Für die Langlaufloipen werden mobile Schneeerzeuger angeschafft. Martin Uebelhart

Die Dorfstrasse in Engelberg. (Bild: Eveline Beerkircher, 21. März 2019)



Die 110 Stimmberechtigten konnten von fast 1,4 Millionen Franken Überschuss in der Erfolgsrechnung bei Ausgaben von knapp 28,7 Millionen Franken Kenntnis nehmen. Dabei konnte die Gemeinde zusätzliche Abschreibungen und eine Einlage in die finanzpolitischen Reserven vornehmen. Genehmigt hat die Talgemeinde des Weiteren Kredite für das Trennsystem in einem Abschnitt der Bahnhofstrasse (140'000 Franken), die Sanierung des Strassenbelags auf einem Teilstück der Rigidalstrasse (165'000 Franken) sowie den Ersatzneubau der Dürrbachbrücke (990'000 Franken).

Ja sagten die Talleute zur Anschaffung von drei mobilen Schneeerzeugern für die Langlaufloipen für gut 200000 Franken. Weiter erhielt der Gemeinderat die Kompetenz für die Festlegung von Beiträgen an die Restaurierung von Schutzobjekten von lokaler Bedeutung. Für 2018 und 2019 erhalten die Organisatoren des Weltcup-Skispringens einen jährlichen Beitrag von 95000 Franken sowie eine einmalige Defizitgarantie von 100000 Franken.