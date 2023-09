Kerns Photovoltaikanlage auf Melchsee-Frutt geplant: Jetzt wird eine Demonstrationsanlage gebaut Die Energieversorgerin IWB und das Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) bauen auf der Melchsee-Frutt eine Demonstrationsanlage für die dort projektierte alpine Photovoltaikanlage.

Visualisierung Photovoltaikanlage auf der Melchsee-Frutt nördlich des Tannensees. Visualisierung: IWB/zvg

Die geplante Installation soll Anwohnern und Gästen das System veranschaulichen, wie die Energieversorgerin IWB und das Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben. Sie helfe aber auch den Projektträgern wie auch den beteiligten lokalen Unternehmen erste Erfahrungen zu sammeln, um eine mögliche künftige Grossanlage auf der Frutt besser planen und bauen zu können.

Die Region Melchsee-Frutt sei ein idealer Standort für die seit dem Herbst 2022 vom Bund geforderten und geförderten alpinen Gross-PV-Anlagen. «Mit einer alpinen Photovoltaikanlage auf der Frutt leisten wir gerade auch im Winter einen grossen Beitrag zur Energiewende – und das zusammen mit starken lokalen Partnern», wird Claus Schmidt, CEO von IWB, in der Mitteilung zitiert. Neben der IWB engagiert sich das EWO als lokaler Energieversorger im Projekt. «Eine vorhandene Netzinfrastruktur ist eine wichtige Rahmenbedingung bei der Realisierung von alpinen Photovoltaikanlagen. Als Projektpartnerin sind wir verantwortlich für die Planung einer effizienten, nachhaltigen und bewilligungsfähigen Netzinfrastruktur», so Thomas Baumgartner, Vorsitzender der Geschäftsleitung des EWO. Der nächste Schritt ist nun die erste Demonstrationsanlage mit original grossen Panels und Unterkonstruktionen.

Anschauungs- und Testobjekt

Die Demo-Anlage soll zeigen, wie eine alpine Photovoltaikanlage aussieht und wie unter und zwischen den Panels eine landwirtschaftliche Nutzung weiterhin möglich ist. Die sogenannten Solartische bestehen aus mehreren, in der Regel acht bis zwölf in einem Rahmen zusammengefassten Solarpanels. Die «Tischplatte» steht auf einer stählernen Unterkonstruktion, sodass die Unterkante der Panels sich rund vier Meter über Boden befindet. Die Höhe ist nötig, damit die Panels bei durchschnittlicher Schneelage nicht im Schnee versinken. Aber auch Vieh und Wildtiere müssen sich darunter gefahrlos bewegen können. Die beidseitig aktiven Panels stehen zudem sehr steil bei 60 Grad, sodass auch allfällig aufliegender Schnee direkt abrutscht. Sie können so die Wintersonne gut auffangen und produzieren auf Vorder- und Rückseite Strom. Denn der Schnee reflektiert das Licht auch auf die Nordseite der Panels.

Anlage nördlich des Tannensees

Die Alpgenossenschaft Kerns stellt ausserhalb der steinernen Brücke diesen Sommer einen Perimeter von über 1000 Hektaren zur vertieften Prüfung zur Verfügung. Eine Machbarkeitsprüfung und Untersuchungen zur Umweltverträglichkeit zeigen nun einen maximalen Perimeter von 45 Hektaren nördlich des Tannensees als idealen Standort für den Bau einer Anlage. Eine Anlage an diesem Standort kann mit einer Leistung von 27 Megawattpeak rund 45 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. Das entspricht einem Jahresbedarf von mehr als 10’000 Haushalten. Bei den Bauarbeiten kommen wo immer möglich lokale Unternehmen zum Zug. Auch von den künftigen Erträgen der Anlage soll neben der Landeigentümerin die Standortgemeinde Kerns profitieren.

Landeigentümer und Stimmbevölkerung haben das letzte Wort

Damit die Anlage realisiert werden kann, braucht es vor der Eingabe des Baugesuchs beim Kanton die Zustimmung der Landeigentümerin und der Standortgemeinde. Die Projektpartner haben nun die erforderlichen Unterlagen eingereicht und planen zusammen mit der Gemeinde Kerns am 16. Oktober um 19.30 Uhr eine Infoveranstaltung. Sie soll eine fundierte Meinungsbildung vor der geplanten Abstimmung im November ermöglichen, wie es in der Mitteilung heisst. (MZ)