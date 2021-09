Alpnach Vereine sollen keine Gebühren mehr für ihre Anlässe bezahlen Der Gemeinderat hat das Gebührenreglement für Vereine überarbeitet, wie an der Gemeindeversammlung beschlossen. Das letzte Wort haben die Alpnacher an der Urne.

Die Älplerchilbi mit Darbietungen der Fahnenschwinger, Jodler, Alphornbläser, der Trachtengruppe Jodlerklub Schlierental und Blaskapelle. Bild: Robert Hess (Alpnach 9. November 2019)

Das Aufstellen einer Tafel beim Dorfeingang, die auf einen Vereinsanlass hinweist, kostet 40 Franken. «Alpnacher Vereine müssen viele solcher Gebühren bezahlen, das kann ganz schön ins Geld gehen», sagt Remo Kuster, der selber in vielen Vereinen aktiv ist.

«Das sind Beiträge, die einfach nicht

sein müssten und die anderen Gemeinden nicht kennen. Alpnach ist in dieser Hinsicht ein Exot»,

meint Remo Kuster, der als Ortsparteipräsident der CVP/Mitte die Initiative mit Vereinspräsidenten lancierte, die insgesamt von 325 Vertretern von Vereinen unterzeichnet wurde. Die Initiative «Gebührenerlass Alpnacher Dorfvereine» fordert konkret, dass Alpnacher Vereine, die eine öffentliche Veranstaltung organisieren, von der Bezahlung von Bewilligungs- und Verwaltungsgebühren generell befreit sind.

Remo Kuster ist zuversichtlich, dass die Initiative am 26. September an der Urne angenommen wird. «Nebst den Vereinen empfiehlt ja auch der Gemeinderat, die Initiative anzunehmen.» Auch könnte die Gemeinde Alpnach mit ihrer guten Finanzlage problemlos auf diese Gebühren verzichten. Sie betrugen im vergangenen Jahr (coronabedingt) 430 Franken, im Jahr zuvor 2660 Franken. Bei einem Ertrag von 26,88 Millionen Franken schloss die Rechnung des vergangenen Jahres mit einem Gewinn von 391'200 Franken ab.

Gemeinderat lancierte einen Gegenvorschlag

«Wir können gut hinter dieser Initiative stehen», bestätigt Gemeindepräsident Marcel Moser. Dies könnte auf den ersten Blick erstaunen. Denn der Gemeinderat empfahl die Initiative anlässlich der Gemeindeversammlung vom vergangenen November zur Ablehnung und lancierte eine Art Gegenvorschlag, mit Schwerpunkt Jugendförderung. «Damit hätten wir die Vereinsarbeit umfassender und wirkungsvoller unterstützen können und auch Gebührenreduktionen wären möglich gewesen. Nun geht's halt nur um die Gebührenreduktion, womit wir auch leben können», begründet Marcel Moser den vermeintlichen Gesinnungswandel.

Die Initianten wollten damals nichts vom Gegenvorschlag wissen. Sie hätten eine Gebührenerlass- und keine Vereinsförderungs-Initiative eingereicht, argumentierten sie. Die Initiative der Vereine, die in Form einer allgemeinen Anregung eingereicht worden war, wurde schliesslich mit 37 Ja zu 22 Nein angenommen. Damit wurde der Gemeinderat beauftragt, innert Jahresfrist eine Abstimmungsvorlage auszuarbeiten und dem Stimmvolk zu unterbreiten.

Schafft die Initiative auch die Hürde an der Urne, wird das neue Reglement nach der Genehmigung durch den Kanton auf den 1. Januar des nächsten Jahres in Kraft gesetzt, ebenso werden auf diesen Zeitpunkt die Richtlinien zur Benützung der Ortseingangs- und Informationstafeln angepasst.

Zwei Kandidaturen für Gemeinderatssitz

Ebenfalls an der Urne wählen die Alpnacher am 26. September ein neues Gemeinderatsmitglied als Ersatz für den Ende Februar 2022 zurücktretenden Gemeindevizepräsidenten Willy Fallegger (SVP).

Zur Wahl für den Rest der Amtsdauer bis 2024 stellen sich zwei Personen. Der Treuhänder Marcel Egli tritt für die CVP/Mitte an.

Marcel Egli (CVP/Mitte). Bild: PD

Und die Historikerin Charlotte Scheidegger geht für die SVP ins Rennen um den Gemeinderatssitz.

Charlotte Scheidegger (SVP). Bild: PD

Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 28. November statt, zusammen mit dem ersten Wahlgang für das Gemeindevizepräsidium. Der zweite Wahlgang für das Vizepräsidium ist auf den 13. Februar 2022 angesetzt. Bis am 18. Oktober können Gemeinderäte für das Amt kandidieren. Willy Fallegger war seit Februar 2017 im Gemeinderat vertreten. In seiner ersten Amtszeit stand er dem Departement Soziales und Gesundheit vor, anschliessend übernahm er Bau und Unterhalt.