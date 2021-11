Alpnach An der Älplerchilbi herrschte trotz Coronamassnahmen Feststimmung Die Älplerchilbi Alpnach hat mit Zertifikatspflicht und einer beschränkten Teilnehmerzahl stattgefunden.

Am Nachmittag gab’s Sprüche der Wilden, Festwirtschaft und Unterhaltung auf dem Pfisternareal. Bild: Robert Hess (Alpnach, 6. November 2021)

«Ja, Mändel, ich meinti äs wär am beschtä», sagte das Wildwyb am Samstag an der Alpnacher Älplerchilbi zu ihrem Mann, «wenn dui dich wurdisch la teschtä!» «Dui bisch für mich immer sehr positiv, aber jetzt wärsch halt besser negativ.» «Dummerweise haben wir im Sommer das Impfen verpasst», sagte das Wildwyb später zu unserer Zeitung. «Richtig verchlipft», so verriet es, «sind wir dann aber, als der Älplerpräsident Erwin Walimann plötzlich vor der Höhle stand und uns den Tarif erklärte: ‹Ohne Zertifikat dürft ihr an der Älplerchilbi in keine Beiz!›.» Mit einem alten Roller seien sie sofort nach Sarnen gefahren. «Dort kitzelte uns eine Frau mit einem Stäbchen in der Nase und stellte uns dann den ‹Beizen-Schegg› aus.»

Freude herrscht bei Pfarrer Thomas Meli: Das «Hudi» beschenkt den Ehrenprediger mit dem traditionellen Alpkäse. Bild: Robert Hess (Alpnach, 6. November 2021)

Was für die Wilden galt, war am Samstag auch für alle anderen Mitwirkenden und Besucher der Älplerchilbi Gebot. Für den Besuch des Erntedankgottesdienstes und den Eintritt in die Beizen war die Zertifikatspflicht angesagt. Eine solche galt nicht für die Veranstaltung im Freien beim Pfisternareal am Nachmittag. Hier war jedoch die Teilnehmerzahl auf 500 Personen beschränkt. Vertreter der Älplergesellschaft führten mit nummerierten Armbändern Kontrolle und mussten schliesslich einige Leute abweisen, als die Maximalzahl erreicht war.

Mit einer Festwirtschaft und einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm erlebten die 500 Besucherinnen und Besucher einen schönen Älplerchilbi-Nachmittag bei schönem Wetter. Im Mittelpunkt standen wie immer die Sprüche der Wilden. Zur Unterhaltung trugen der Jodlerklub Alpnach, die Dorfkapelle, Fahnenschwinger und zwei junge Alphornbläser bei.

Die Wilden tragen ihre Sprüche vor – mit «Souffleur» Sämi Zumstein. Bild: Robert Hess (Alpnach, 6. November 2021)

Wie jedes Jahr bildete der Erntedankgottesdienst den Auftakt zur Älplerchilbi. Bauern und Älpler danken Gott für die empfangenen Früchte und Gaben «und vor allem auch, dass die Älpler von grösseren Unfällen verschont geblieben sind», wie Pastoralassistentin Anna Furger erklärte. Hinsichtlich der Pandemie wünschte sie sich, «dass wir mit massvollen und respektvollen Schritten aufeinander zugehen.»

Pfarrer war «verschollen»

Pfarreikoordinator Felix Koch wandelte die Bibelgeschichte von der wunderbaren Brotvermehrung in eine Zeitvermehrung um. Mehr Zeit, die wir nicht für uns beanspruchen, sondern mit den Mitmenschen teilen sollten.

«Verschollen» war zu Beginn des Gottesdienstes Pfarrer Thomas Meli. «Weshalb nur musste er nach Luzern zügeln?», stellte Anna Furger die Frage. Doch bald meldete sich der Pfarrer «von der Alp», hoch oben im Kirchenschiff. Mit einer «Seilbahn» schickte er einen Alpkäse und andere Gaben «ins Tal». Begleitet waren sie von besinnlichen Worten aus der Ruhe einer Alp.

Tobias Pfister sang den Betruf

Weil er aber schliesslich doch nicht allein auf einer Alp leben wollte, stieg Pfarrer Meli zum Altar hinunter und feierte den Gottesdienst zusammen mit Anna Furger und Felix Koch. Umrahmt wurde die kirchliche Feier vom Jodlerklub Alpnach, den Betruf sang der Älpler Tobias Pfister.