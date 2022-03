Alpnach «Buiräfyyrtig» auf dem Flugplatzareal mit 250 Tieren Die Viehzuchtgenossenschaft Alpnach holt nach zweimaliger Verschiebung ihre 125-Jahr-Jubiläumsfeier nach.

Die dreijährige trächtige Kuh «Bambi» ist eines der Tiere, welches Genossenschaftspräsident Franz Langensand an der Viehschau präsentieren wird. Bild: Robert Hess (Alpnach, 22. März 2022)

Ins Chilcherli laden am kommenden Samstag rund 25 Bauern die Bevölkerung zur «Präsentation ihrer Zuchterfolge ein», schreibt OK-Präsident Simon Niederberger in der Festschrift «125 Jahre Viehzuchtgenossenschaft Alpnach». Genauer gesagt ist die am 7. Oktober 1895 von 18 Alpnacher Bauern gegründete Genossenschaft bereits 127 Jahre alt, doch musste die Jubiläumsfeier wegen Corona zweimal verschoben werden.

«Absagen wollte wir unsere 125-Jahr-Feier aber nicht», ergänzte Franz Langensand, Bächli, seit 2015 Genossenschaftspräsident, im Gespräch mit unserer Zeitung. «Es brauchte einfach etwas Geduld, bis die Coronaschutzmassnahmen gelockert werden konnten. «Wir wollten nicht nur eine interne Viehschau veranstalten, sondern auch die nichtbäuerliche Bevölkerung zur Präsentation und den Spezialwettbewerben von rund 250 aufgeführten Tieren auf dem Flugplatzareal einladen», so Langensand weiter. «Damit der kulturelle und gesellschaftliche Teil nicht zu kurz kommt», ergänzt OK-Präsident Simon Niederberger, «ist eine Festwirtschaft in Betrieb und für Gemütlichkeit sorgt auch der traditionelle Züchterabend.»

Bessere Zucht, grösserer Gewinn

Nach 1970 (75 Jahre) und 1995 (100 Jahre) feiern die Alpnacher Viehzüchter am Samstag das dritte Jubiläumsfest. Als Gäste sind auch drei Betriebe aus der Viehzuchtgenossenschaft Alpnachstad mit rund 30 Tieren dabei.

Weshalb denn haben die Bauern vor 127 Jahren eine Viehzuchtgenossenschaft gegründet? Verbandsexperten stellten damals den Obwaldner Züchtern vor allem bei der Wahl der Zuchtstiere nicht immer das beste Zeugnis aus. So wird in der Jubiläumsfestschrift von 1970 rückblickend einer dieser Experten wie folgt zitiert: «Ein einziges hervorragendes Zuchtstier leistet in der Regel mehr für die Hebung der Zucht einer Genossenschaft als eine Anzahl mittelmässiger. Nur mit sehr guten Stieren kann ein züchterischer Erfolg erzielt werden.»

Erkenntnisse daraus zeigten Wirkung und am 7. Oktober 1895 gründeten 18 Bauern die heute jubilierende Viehzuchtgenossenschaft Alpnach. Der Zweckartikel lautete unter anderem: «Wir Gründer wollen durch Ankauf und Haltung von einem oder zwei vorzüglichsten Zuchtstieren und Kühen reinster Abstammung der Schweizer Braunviehrasse, durch zielbewusste Auswahl und Haltung der Stammtiere als auch ihrer Nachkommen, durch Führung eines Zuchtregisters den Anforderungen der ausländischen Käufer besser zu entsprechen, mithin einen grösseren Gewinn aus der züchterischen Tätigkeit zu erzielen als bisher.»