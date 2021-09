Alpnach CVP-Ortspartei wirbt für Ja zur Gebührenbefreiung der Vereine Die CVP/Mitte Alpnach empfiehlt ihren Kandidaten Marcel Egli zur Wahl in den Gemeinderat.

Der erweiterte Vorstand der CVP/Mitte Alpnach hat an seiner Vorstandssitzung die Ja-Parole zur Änderung des kantonalen Reglements über Gebühren und Entschädigungen beschlossen, über die am 26. September abgestimmt wird. Mit der Initiative «Gebührenfreiheit für Alpnacher Vereine» hat die CVP/Mitte Obwalden im vergangenen Jahr zusammen mit über 300 Unterzeichnern eine Anpassung der Gebührenerlasse in der Gemeinde Alpnach verlangt (wir berichteten). «Die Alpnacher Vereine, welche mit viel persönlichem Engagement Anlässe im Dorf veranstalten, sollen nicht zusätzlich mit Gebühren belastet werden», schreibt die Ortspartei in ihrer Mitteilung. Die Vereine würden zum sozialen Zusammenhalt in der Gemeinde beitragen und daher diese Anerkennung verdienen.

Marcel Egli soll in den Gemeinderat

Marcel Egli. Bild: PD

Die CVP/Mitte Alpnach freue sich ausserdem, dass sie mit Marcel Egli «eine bestens ausgewiesene Person zur Wahl in den Gemeinderat vorschlagen kann». Egli ist Treuhänder und Revisionsexperte mit eigenen Firmen im Treuhand- und Revisionsbereich. «Er bringt dank seiner breit gefächerten beruflichen Kenntnisse und seiner politischen Erfahrungen – er ist seit einigen Jahren Mitglied und Präsident der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Alpnach – das notwendige Rüstzeug für das anspruchsvolle Amt eines Gemeinderats mit sich.» Egli sei motiviert, die «fordernde Aufgabe» zu übernehmen und verdiene die «überzeugte Unterstützung» der Partei. (lur)