Alpnach Der Gemeinderat stellt Fussgängersteg zur Diskussion Die Alpnacherinnen und Alpnacher sollen auf einen Entscheid aus dem November 2019 zurückkommen und auf einen Fussgängersteg an der Hofmättelistrasse zu verzichten.

Blick auf Alpnach. Bild: Robert Hess (23. November 2020)

Der Gemeinderat stellt einen Rückkommensantrag zur CVP/Mitte-Initiative «Fussgängersteg Hofmättelistrasse». Die Gemeindeversammlung hatte der Initiative im November 2019 zugestimmt und den Gemeinderat mit der Ausarbeitung einer Projektplanung beauftragt. Das Departement Bau und Unterhalt hat laut der Botschaft des Gemeinderates mehrere Möglichkeiten geprüft. Es zeige sich, dass bei allen möglichen Varianten enorme Kosten entstünden, schreibt der Gemeinderat. Zudem müssten die Bauwerke auf nicht gemeindeeigenem Land realisiert werden. Die Landverhandlungen mit den Grundeigentümern seien negativ verlaufen, der Gemeinderat wolle sich nicht auf lange, nicht erfolgversprechende Enteignungsverfahren einlassen.

Die Gemeinde will die Sicherheit des Langsamverkehrs mit dem Kreisel «Industrie» sicherstellen. Dieser wird im Rahmen des Vollanschlusses an die A8 erstellt. So entstehe an der Hofmättlistrasse eine sichere Fussgängerquerung, ist der Einwohnergemeinderat überzeugt. Er empfiehlt den Stimmberechtigten, an der Gemeindeversammlung den Rückkommensantrag anzunehmen und auf das Projekt eines Fussgängerstegs zu verzichten.

Alpnach kann Reserven anlegen

Die Rechnung der Gemeinde Alpnach schliesst deutlich besser ab als budgetiert. Sie weist bei einem Gesamtaufwand von rund 26 Millionen Franken einen Nettogewinn von gut 390’000 Franken aus. Budgetiert war ein Verlust von 372’000 Franken. Die Rechnung wurde entlastet durch höhere Fiskalerträge, höhere Transfererträge sowie tiefere Personalkosten, Abschreibungen und Transferaufwände.

Brutto hat die Gemeinde sogar mit einem Gewinn von rund 2,1 Millionen abgeschlossen. Das ermöglicht es dem Gemeinderat, eine finanzpolitische Reserve von 1 Million Franken zu bilden. Unter anderem werde diese Reserve benötigt, um die Sanierung und Erweiterung der Sporthalle zu finanzieren, führt der Gemeinderat in der Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 9. Juni aus. Weitere 710’000 Franken dienen als Rücklage für die Hochwasserschutzprojekte Kleine Schliere und Sarneraa. Die Rücklage werde helfen, die anfallenden Abschreibungen zu decken.

Die Nettoinvestitionen fielen mit 4,3 Millionen Franken um 1,23 Millionen tiefer aus als budgetiert. Die Nettoverschuldung pro Kopf hat sich leicht erhöht von 938 Franken im Jahr 2020 auf 1048 Franken. Die Erhöhung ist in der intensivierten Investitionstätigkeit wie etwa dem neuen Kindergarten begründet.

Schwieriger Ausblick bei den Finanzen

Gemeindevizepräsident und Finanzchef Patrick Matter freut sich über den positiven Abschluss. Neben deutlich höheren Steuereinnahmen habe auch der Ertrag aus dem kantonalen Finanz- und Lastenausgleich zum Resultat beigetragen. «Das zeigt mir, dass es Alpnach nicht nur aus eigener Kraft schafft», so Matter. Ein finanzpolitischer Ausblick sei derzeit schwierig. Man müsse sehen, wie sich die Entwicklung etwa der Teuerung letztlich auch auf die Steuereinnahmen auswirke. «Genaueres wissen wir erst im Herbst, wenn der Kanton seinen Finanzausblick macht», hält Matter fest. Einfluss auf die Steuereinkünfte, vor allem bei den Firmen, könnten seiner Ansicht nach auch die Lieferengpässe in den verschiedenen Bereichen haben. «Die Auftragsbücher vieler Firmen sind voll, doch fehlen unter Umständen Teile oder Rohstoffe für die Produktion.»

An der Gemeindeversammlung wird zudem die Rechnungsprüfungskommission für die Amtsdauer 2022 bis 2026 gewählt. Weiter werden den Stimmberechtigten die Einbürgerungsgesuche von drei französischen Staatsangehörigen präsentiert.