Alpnach Die Pfarrkirche steht seit 200 Jahren – und wurde nun gefeiert Am Festgottesdienst an Allerheiligen standen gehaltvolle Ansprachen im Mittelpunkt.

Der Alpnacher Pfarrer Thomas Meli. Bild: PD

Auf den Tag genau vor 200 Jahren, am 1. November 1821, wurde die Alpnacher Pfarrkirche durch Bischof Karl Rudolf eingeweiht. Zahlreich haben sich Gäste und Pfarrangehörige nun am Montag versammelt und erlebten eine würdige Jubiläumsfeier. Pfarrer Thomas Meli hiess die rund 240 Besucherinnen und Besucher freudestrahlend willkommen.

Den feierlichen Gottesdienst in der geschmückten Pfarrkirche gestaltete der Engelberger Abt Christian Meyer mit den Konzelebranten Thomas Meli, Daniel Durrer, Andreas Pfister, Brigitte Fischer-Züger vom Generalvikariat Urschweiz und Anna Furger. In seinem gehaltvollen Predigtwort kam der Abt unter anderem auf die Verbindung von Engelberg und Alpnach zu sprechen. Er wies auch auf die Kirchenpatronin Maria Magdalena als Verkünderin der Osterbotschaft hin. «Jeder Kirchenraum ist eine Oase im Getriebe und Leben der Zeit. Ein Raum, in dem der Mensch allein in der Gegenwart Gottes verweilen und zur Ruhe kommen kann.»

Abt Christian Meyer. Bild: PD

Wahrzeichen und Oase

Kirchgemeindepräsident Daniel Albert zeigte sich erfreut, so viele Pfarreiangehörige und Gäste aus den Obwaldner Kirchgemeinden zu begrüssen. «Als vor 200 Jahren das prächtige und imposante Gotteshaus eingeweiht werden konnte, war dies bestimmt ein grosser Freudentag, wie wir ihn auch heute feiern dürfen.» Mit der Einweihung sei das klassizistische Bauwerk aber noch nicht fertiggestellt gewesen – «aber sie steht noch da wie damals». Auch einen Turmbrand in den 1880er-Jahren und das Erdbeben von 1964 hat sie überstanden. Die Pfarrkirche steht mitten im Dorf von Alpnach. «Sie ist und bleibt unser Wahrzeichen, unsere Oase. Ich wünsche mir, dass die Pfarrkirche auch in 200 Jahren ihre Funktion als wichtigen Begegnungsort erfüllen wird», so Albert.

Anlässlich des gemeinsamen Mittagessens im Landgasthof Schlüssel überbrachte Regierungsrat Josef Hess, der zusammen mit Bildungsdirektor Christian Schäli als Vertreter der Regierung an der Jubiläumsfeier anwesend war, die Glückwünsche und Grüsse des Regierungsrates. «Als durchaus geschichtsbegeisterter Baudirektor, aber auch als Forstingenieur kann ich es nicht lassen, etwas zu diesem Kirchenbau und zu dessen Geschichte zu sagen», so Hess. Das Bauwerk sei in gegen 40 Jahren Projekt- und Bauzeit entstanden. Schon damals hätten grosse Projekte lange gebraucht, bis sie fertig wurden. «An der Planung des grossen Hochwasserschutzprojektes Kleine Schliere sind wir inzwischen ja auch schon 20 Jahre dran und hoffentlich braucht es nicht nochmals 20 Jahre, bis es fertig ist.»

Von links: Kirchgemeindepräsident Daniel Albert, Regierungsräte Christian Schäli und Josef Hess, Abt Christian Meyer und Pfarrer Thomas Meli. Bild: PD

Vierthöchstes Kirchengebäude

Schliesslich erwähnte Regierungsrat Hess, dass in einer Liste der höchsten Sakralgebäude der Schweiz die Pfarrkirche von Alpnach mit ihrem Kirchturm von 91,2 Metern Höhe auf Rang vier rangiert. Gemeindepräsident Marcel Moser sprach in seiner Gratulationsadresse die damalige Risikobereitschaft, den Mut und die Zuversicht für das grosse Bauwerk an. Weitere Grussworte überbrachten Korporationspräsident Urs Spichtig und Brigitte Fischer-Züger im Namen des Generalvikariates Urschweiz.