Alpnach Die «Pfistern» wird zu Open-Air-Kino, Konzertbühne und Public Viewing «Kultur bei der Mühle» sorgt für einen aussergewöhnlichen Sommer in Alpnach. Dahinter stehen zwei, die schon diesen Frühling von sich reden machten.

Joasa Allamand, Geschäftsführer des Restaurants Pfistern, im Public Viewing, das er während der EM 2020 betreibt. Bild: Matthias Piazza (Alpnach, 15. Juni 2021)

Dieser Sommer in Alpnach könnte unvergesslich werden. Dafür sorgen der Geschäftsführer des Restaurants Pfistern, Josa Allamand, und Roland Preiss, Geschäftsführer des Eventzulieferers Light Stage Event Systems

GmbH. Die langjährigen Freunde und Geschäftspartner haben unter dem Motto «Kultur bei der Mühle» ein Kulturprogramm für diesen Sommer auf die Beine gestellt, das in dieser Form in Alpnach wohl einzigartig sein dürfte. Ab Freitag wird der Parkplatz des Pfisternareals hinter dem Restaurant gar zum Open-Air-Kino.

Das Areal bietet neben Plätzen unter freiem Himmel auch überdachte Plätze, allfälliger Regen sei also kein Grund, auf einen gemütlichen Abend zu verzichten, so Allamand. Den Auftakt dieses viertägigen Kinofestivals macht die bislang erfolgreichste Komödie Frankreichs mit über 20 Millionen Kinobesuchern: «Willkommen bei den Sch'tis». Fans von Hollywood-Streifen kommen tags darauf auf ihre Kosten mit «Bad Boys For Life» – dem dritten Teil der erfolgreichen «Bad Boys»-Filme mit Schauspieler Will Smith und Martin Lawrence. Am 9. Juli steht mit «Klassentreffen 1.0» eine deutsche Produktion auf dem Programm beziehungsweise auf der Grossleinwand. Beschlossen wird der Alpnacher Kinosommer am 10. Juli mit den «drei Ausrufezeichen», ein Abenteuerfilm für die ganze Familie. «Wir wollten nicht nur Hollywood-Produktionen, sondern einen guten Mix mit verschiedenen Genres», sagt Josa Allamand zum Programm.

Zu «Kultur bei der Mühle» gehören auch verschiedene Konzerte zwischen dem 26. Juni und 21. August mit einheimischen Musikern – und Literatur. Am 31. Juli inszeniert Bestsellerautorin Silvia Götschi ihren neusten Krimi «Davosblues».

Auch die EM findet auf dem Pfisternareal statt

Und auch Fussballfans kommen auf ihre Kosten. Im Public Viewing werden alle EM-Spiele der Schweizer Nati und sämtliche Highlights auf Grossleinwand oder in der Lounge übertragen.

«Nach dem erfolgreichen Open-Air-Konzert bekamen wir Lust auf mehr», sagt Josa Allamand zu diesem speziellen Alpnacher Kultursommer. Trotz strömendem Regen, Masken- und Sitzpflicht hätten 90 Leute das Konzert am 1. Mai auf dem Pfisternareal besucht, womit 90 Prozent der Tickets verkauft worden seien.

«Viele Leute bleiben wegen der Pandemie diesen Sommer vielleicht zu Hause. Ihnen wollen wir so ein reichhaltiges Ersatzprogramm bieten», begründet Josa Allamand, warum der Zeitpunkt für «Kultur bei der Mühle» genau richtig ist.