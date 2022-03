Katholische Kirch­gemeinde Alpnach erhält einen neuen Vikar Der Kirchgemeinderat wurde fündig bei der Suche nach einem Nachfolger für Pfarrer Thomas Meli. Es kommt Vikar Joachim Cavicchini, der demnächst zum Priester geweiht wird.

Vikar Joachim Cavicchini. Bild: PD

Schon seit einiger Zeit ist der Kirchgemeinderat Alpnach daran, die Nachfolge von Pfarrer Thomas Meli zu regeln. Seit seinem Eintritt ins Pensionsalter vor rund zwei Jahren ist Thomas Meli in einem 60-Prozent-Pensum für die Pfarrei Alpnach tätig. Auf den Sommer hin erhält er nun Unterstützung durch Vikar Joachim Cavicchini (41, Bild). Der gebürtige Deutsche wirke seit 2009 im Seelsorgeraum Berg als Diakon, am 19. März weiht ihn Bischof Joseph Maria Bonnemain zum Priester. Dies schreibt die katholische Kirch­gemeinde Alpnach in einer Mitteilung.

Seine Stelle wird Cavicchini am 1. August antreten. Thomas Meli wird bis Ende November zu 60 Prozent angestellt bleiben, danach wird er sein Pensum reduzieren und den Vikar bis Ende Juli 2024 begleiten. Anschliessend könnte Cavicchini als Pfarradministrator und damit als Melis Nach­folger eingesetzt werden. (sez)