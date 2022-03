Obwalden In Alpnach lodert ein riesiges Feuer in der Nähe einer Parkettfabrik und einer Tankstelle Feuer in Alpnach: Leservideos und Leserbilder zeigen, die eindrücklichen Flammen. In der Umgebung befindet sich eine Parkettfabrik und auch eine Tankstelle. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz im Kampf gegen das Feuer.

Am Montagabend ist in Alpnach ein Feuer in der Nähe der Schmid Parkettfabrik ausgebrochen. Leserbilder zeigen, die Flammen und aufsteigende Rauchsäulen, welche weitherum zu sehen sind.

Gemäss einem Leserreporter ist der Brandort in der Nähe vom Kreisel Süd an der Brünigstrasse. Die Brünigstrasse ist derzeit gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

«Ich war schon im Bett. Meine Frau hat mich geweckt und ich bin sofort losgesprungen», erzählt Leserreporter Hubert Wallimann, der in Alpnach wohnt. Momentan seien sehr viele Schaulustige vor Ort – die Feuerwehren Alpnach, Kerns und Sarnen kämpfen gegen die lodernden Flammen.

Ausgebrochen ist das Feuer gegen 19.30 Uhr, wie Augenzeugen berichten. Es scheine zurzeit zum grossen Teil unter Kontrolle zu sein. Gemäss Augenzeugen ist ein Teil von einem Wohnhaus und ein Teil des Fabrikbereichs vom Brand betroffen. Nähere Informationen hat die Kantonspolizei Obwalden für einen späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt.

Die Flammen sind sehr hoch. Bild: Leserreporter

Die Rauchsäule ist weitherum sichtbar. Bild: Leserreporter

Die Feuerwehr ist vor Ort und kümmert sich um den Brand. Bild: Leserreporter

Aus diesem Stall wurden die sonst dort untergebrachten Esel bereits evakuiert. Bild: Leserreporter

