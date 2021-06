Alpnach Finanzierung bereitet der Pfarrkirche heute weniger Sorgen als auch schon Der Kredit und das Sponsoring für das «200-Jahr-Jubiläum der Pfarrkirche Alpnach» stehen nun bereit.

Die Beschaffung der finanziellen Mittel für den Bau der stattlichen Alpnacher Pfarrkirche bereitete vor mehr als 200 Jahren Sorgen und gar Ängste in der Bevölkerung. Es wurde damals von einer «unglaublichen Geschichte», die mit ihren vielen kleinen Facetten und Anekdoten das Dorfleben über Jahrzehnte geprägt hat, berichtet. Die Kirchgenossengemeinde hatte an ihrer Martini-Gemeinde vom 11. November 1790 beschlossen, eine neue Pfarrkirche zu bauen. Die Erkenntnis, dass es die Kirchgenossen allein nicht ausführen konnten, führte zu einer Vereinbarung mit den Bei- und Hintersässen. In den folgenden Jahren waren die Verantwortlichen mit der Bereitstellung der Finanzierung beschäftigt.

4 Bilder 4 Bilder Die Kirche nach dem Brand von 1887, der Turm hat ein Notdach. Bild: PD

Die Vorarbeiten für den Bau der neuen Pfarrkirche begannen im Jahr 1811. In den Jahren 1813 bis 1816 mangelte es infolge von grossen Kriegsereignissen und einer Hungersnot an den finanziellen Mitteln und auch bei den Fronarbeitern. Der Rohbau wurde im Jahr 1817 fertiggestellt. Ab dem Jahr 1820 fanden die ersten Gottesdienste in der neuen Pfarrkirche statt. Schliesslich konnte am 1. November 1821 die Pfarrkirche durch Bischof Karl Rudolf von Chur eingeweiht werden.

Kredit von 100'000 Franken genehmigt

Die Kirchgemeindeversammlung vom 20. Mai 2019 genehmigte einstimmig einen Kredit von 100'000 Franken für verschiedene Aktivitäten im Jubiläumsjahr 2021. Davon sind 60'000 Franken als Sockelbeitrag an das Jubiläumsspiel zur Baugeschichte gedacht. Die weiteren 40'000 Franken sind bestimmt für Ausstellungen von Kinderzeichnungen, für eine Fotoausstellung zur Baugeschichte, Baumpflanzaktion, Beschriftung von Symbolen in der Kirche, Fastenopfer-Projekt/Patenschaft und Stärkung der kirchlichen Vereine, Beitrag an Jugendreise, Film zum Jubiläum, Jubiläumskreuz und für den eigentlichen Festanlass vom 1. November 2021.

Damit das Jubiläumsspiel, das ab Mitte bis Ende Oktober aufgeführt wird, zu einem Erlebnis besonderer Art wird, ist der Einsatz technischer Komponenten im Bereich Ton, Licht und Musik sowie weiterer Mittel nötig. Um diese Kosten decken zu können, sind die Verantwortlichen auf finanzielle Unterstützung angewiesen.

Gesamtkosten sollten nicht überschritten werden

Auf Anfrage sagt Franz Waldispühl, Finanzchef der Kirchgemeinde Alpnach: «Bis heute haben wir rund 3000 Franken für das Baumpflanzprojekt, das Kirchenbankprojekt und das Segensspruchprojekt ausgegeben. Die Gelder für die abgesagten Aktivitäten verfallen. Wenn in den Folgejahren die abgesagten oder ähnliche Aktivitäten geplant und durchgeführt werden, erfolgt dies im Rahmen des ordentlichen Budgets beziehungsweise der Rechnung der Kirchgemeinde.» Schliesslich erinnert der Finanzchef daran, dass bereits bei den ersten Gesprächen zu den Feierlichkeiten auch über Beiträge an die Kosten diskutiert wurde. Der Kirchgemeinderat habe der Kirchgemeindeversammlung vom 20. Mai 2019 die Gesamtkosten beantragt und auf die möglichen Erträge durch Sponsoring und Türkollekte hingewiesen, betont Franz Waldispühl und ergänzt, diese möglichen Erträge konnten damals nur geschätzt werden. Nach den Worten des Finanzchefs können aus heutiger Sicht die Gesamtkosten von 100'000 Franken eingehalten werden.

Der ehemalige Kirchgemeindepräsident und Produktionsleiter des Jubiläumsspiels Pius Ziegler ist auch für den Bereich Sponsoring und Patronate verantwortlich. Hier bieten sich verschiedene Möglichkeiten an, die der Finanzierung dienen. Für Beiträge ab 3000 Franken ist ein Jubiläumspatronat möglich. Ab 1000 Franken kann ein Gold-Patronat erworben werden und ab 500 Franken ein Silber-Patronat. Nach eigener Wahl sind auch Gönner «sehr willkommen». Möglich ist auch der Kauf eines speziell aufbereiteten Biberschwanzziegels «200 Jahre Pfarrkirche St. Maria Magdalena». Damit wird ein Alpnacher Kulturgut mit regionaler, ja nationaler Ausstrahlung unterstützt.