Alpnach Gemeinderat will Pfistern-Areal in seinem Charakter bewahren Auf dem Pfistern-Areal wäre eine Überbauung nur mit Wohnungen möglich, und das bis zur Ortsplanungsrevision 2025. Um dies zu verhindern, erlässt der Gemeinderat eine Planungszone.

Das Restaurant Pfistern. Bild: Romano Cuonz (Alpnach, 15. September 2021)

Die Zukunft des Pfistern-Areals ist ungewiss. Der Fortbestand der letzten Obwaldner Mühle samt ihrem Laden – bekannt als Pfistern-Mühle – ist gefährdet. Das Gebiet rund um die Pfistern-Mühle liegt aktuell in der Kernzone 1. Dort wären sowohl reine Gewerbe- als auch reine Wohnbauten zulässig. Diese Regelung gilt noch bis zur Ortsplanungsrevision 2025. Bis dahin könnte also ein Investor ein Gesuch für eine Wohnsiedlung einreichen. Das will der Gemeinderat verhindern, indem er für die nächsten fünf Jahre eine Planungszone erlässt.

«Das Areal rund um die Mühle Pfistern ist ein beliebter Treffpunkt für die Bevölkerung mit dem Restaurant Pfistern, der Kronen-Bar und der Postfiliale»,

sagt Gemeindepräsident Marcel Moser. Zwischen Pfisternwald, Schule und der Brünigstrasse sei dieses Gebiet ideal gelegen für ein reges Dorfleben. Das Pfistern-Areal eigne sich hervorragend für kulturelle Veranstaltungen. Dies würde den Ortskern zusätzlich beleben und käme der Bevölkerung, dem Gewerbe und lokalen Vereinen zugute. Das Areal sei für die strategische Entwicklung der Gemeinde von grosser Bedeutung. Aussenräume sollen belebt werden und einen entsprechenden Öffentlichkeitsgrad erreichen.

Darauf ziele auch der kommunale Verkehrsrichtplan ab. Er sieht vor, die Pfisternstrasse auf dem Abschnitt zwischen Brünigstrasse und Kreuzung Vockingerstrasse für den Autoverkehr zu sperren, um eine fussgängerfreundliche Passage im Dorfkern zu ermöglichen.

Wunsch sei auch von Alpnachern geäussert worden

Dies sei auch im Sinne der Alpnacherinnen und Alpnacher, ist Marcel Moser überzeugt, und verweist auf die erste Dialogveranstaltung vom Juni dieses Jahres. Dort sei der Wunsch eines belebten Alpnacher Ortskerns mehrfach geäussert worden. «Auch beklagten dort viele Alpnacher, dass Alpnach heute keinen ‹richtigen› Dorfkern mit Begegnungszone hat und darum immer mehr zu einer Schlafgemeinde verkomme. Diesem Wunsch kommen wir mit einer Planungszone nach.»

Der Beschluss zur Planungszone Dorfzentrum West liegt während der 30-tägigen Einsprachefrist bis am 13. Januar öffentlich bei der Gemeindeverwaltung Alpnach auf. Die Informationen sind auch im Internet unter www.alpnach.ch aufgeschaltet.