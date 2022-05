Alpnach Korporation weist Gewinn von 261’000 Franken aus Die Korporation Alpnach legt den ersten Geschäftsbericht nach der Einführung des Geschäftsleitungsmodells 2021 vor.

Der 2021 erstellte Anbau beim Holzheizwerk der Korporation Alpnach mit zwei Warmwasserspeichern und einem Notheizkessel. Bild: Robert Hess (Alpnach, 2. Mai 2022)

«Das vergangene Jahr verlief für die Korporation Alpnach einmal mehr sehr erfolgreich», schreibt Präsident Urs Spichtig-Vigano in seinem Vorwort zum Geschäftsbericht 2021. «Rein operativ fällt das ordentliche Jahresergebnis mit einem Gewinn von rund 261’000 Franken höher aus als in den Vorjahren», so der Korporationspräsident weiter. Budgetiert war ein Gewinn von 86’100 Franken.

Beim Vergleich mit früheren Rechnungsergebnissen der Korporation ist zu beachten, dass die Rechnung 2020 mit einem Gewinn von 3,59 Millionen Franken eine Ausnahme bildete. Zu diesem Ergebnis hatte wesentlich ein ausserordentlicher Ertrag durch den Verkauf von Bauland im Zusammenhang mit dem Projekt des neuen Betagtenheims beigetragen.

Die Rechnung 2021 mit einem Gewinn von 261’000 Franken basiert nun wieder auf «normalen» Abläufen. Erzielt wurde ein Gesamtertrag von 11,63 Millionen Franken, der Gesamtaufwand beträgt 11,37 Millionen Franken. Vorgenommen wurden ordentliche Abschreibungen von 1,46 Millionen Franken, zusätzliche Abschreibungen von 144’000 Franken sowie die Rückstellungen von 350’000 Franken für den Infrastrukturunterhalt.

Woher stammen die Erträge?

Der Gesamtertrag von 11,63 Millionen Franken setzt sich im Wesentlichen aus den Erträgen von vermieteten Liegenschaften sowie jenen aus Abbau- und Baurechtsverträgen zusammen. «Zum guten Ergebnis haben auch die hohe Arbeitsauslastung des Forstbetriebes und die gestiegenen Ertragswerte beim Energieverkauf über den Wärmeverbund beigetragen», schreibt Korporationspräsident Urs Spichtig im Geschäftsbericht. Die Nettoinvestitionen in der Rechnung 2021 belaufen sich auf rund 2 Millionen Franken. Das Eigenkapital beträgt 11,8 Millionen Franken. Der Korporationsnutzen an die 787 nutzungsberechtigen Bürgerinnen und Bürger in der Höhe von insgesamt 75’500 Franken wurde in Form von Wertgutscheinen (Pilatus-Fahrt und Alpnacher Gaststätten) ausbezahlt.

Im Berichtsjahr hat die Korporation Alpnach die Organisationsentwicklung 2020+ umgesetzt. Erstmals hat die Geschäftsleitung mit dem Vorsitzenden Klaus Wallimann sowie den weiteren Mitgliedern Rolf Wallimann und Daniel Hosang den Geschäftsbericht 2021 vorgelegt. Dieser enthält auch die Traktanden der Korporationsversammlung von heute Dienstag, 3. Mai, 20 Uhr, im Pfarreizentrum Alte Post. Zu den Geschäften gehört eine Krediterteilung von 28 Millionen Franken für den Neubau der drei Mehrfamilienhäuser Allmend.