Alpnach Marcel Egli (CVP) und Charlotte Scheidegger (SVP) kämpfen um Sitz im Gemeinderat In Alpnach kommt es Ende September zu einer Kampfwahl um den frei werdenden Sitz im Einwohnergemeinderat.

Marcel Egli kandidiert für die CVP für den Gemeinderat Alpnach. Bild: PD

Am 26. September wählen die Alpnacherinnen und Alpnacher ein neues Mitglied des Einwohnergemeinderates anstelle von Gemeindevizepräsident Willy Fallegger (SVP) für den Rest der Amtsdauer bis 2024. Innert der Frist, die bis am vergangenen Montag andauerte, haben sich der Treuhänder Marcel Egli von der CVP und die Historikerin Charlotte Scheidegger von der SVP mit ihrer Kandidatur angemeldet, wie die Einwohnergemeinde Alpnach mitteilt.

Charlotte Scheidegger will den Sitz für die SVP halten. Bild: PD

Ausserdem entscheiden die Alpnacher Stimmbürger am 26. September über die Initiative «Gebührenerlass Alpnacher Dorfvereine». Die Unterlagen zur Abstimmung werden in der Woche vom 30. August in die Haushaltungen verteilt. Die Botschaft ist ab sofort schon auf der Website der Gemeinde unter der Abstimmung vom 26. September publiziert.