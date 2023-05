Alpnach «Mit einem ganz besonderen Geschenk nach Hause gereist»: Obwaldner Skirennfahrerin Priska Nufer hat sich in den Thailand-Ferien verlobt Ledig nach Thailand verreist, verlobt nach Alpnach zurückgekehrt: In den sozialen Medien teilt Alpinspezialistin Priska Nufer ihr Liebesglück.

Zwei an einem Strand unter einem Herz aus Blumen sitzende Liebende küssen sich, die untergehende Sonne taucht die Szene in warmes Licht. Der am Sonntag von Priska Nufer auf Instagram geteilte Beitrag ist fast kitschig.

Küsse am Meer, Korallen und farbige Fische, ein Bad im Infinity-Pool hoch über den Dächern von Bangkok – die zehn im Beitrag geteilten Fotos zeigen die 31-jährige Alpnacherin mit ihrem nunmehr Verlobten im gemeinsamen Liebesurlaub in Thailand.

Auf den Post haben bis am Mittwochabend schon über 1300 Userinnen und User reagiert. Zu den Gratulanten gehören etwa der Hergiswiler Skirennfahrer Reto Schmidiger und die zweifache Abfahrtsweltmeisterin Ilka Stuhec. (dvm)