Alpnach Noch nicht ganz «Böse» zeigen Muskeln In Alpnach gabs zum 1. August traditionsgemäss ein Schwinget.

In Alpnach greifen am 1. August mehr oder weniger Böse zusammen bis der Tagessieger feststeht. Bild: Romano Cuonz (Alpnach 1. August 2022)

Ein eher besondere Idee realisiert die Gemeinde Alpnach seit sechs Jahren am Nationalfeiertag: Sie lädt Amateurschwinger – solche die erst noch «Böse» werden möchten – aus verschiedensten Gegenden dazu ein, auf dem Festplatz ihre Kräfte zu messen. Dieses Jahr meldeten sich dazu im Ganzen 31 Burschen an, und die Festrednerin Regula Gerig (Kantonsratspräsidentin) durfte miterleben, wie im Schlussgang Roger Büeler vom Sattel seinen Gegner Silvan Zwyer aus Luthern auf den Rücken legte. Büeler gewann in Alpnach zum wiederholten Mal.

In Alpnach gehts zur Sache. Bild: Romano Cuonz (Alpnach 1. August 2022)