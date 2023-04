Alpnach «Kommissar Tyson»: Polizeihund erwischt zwei Einbrecher in flagranti Der Kantonspolizei Obwalden gelang es in der Nacht auf Montag, zwei Jugendliche nach einem Einschleichdiebstahl festzunehmen. Diese schlichen sich zuvor in eine unverschlossene Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Ein Anwohner in Alpnach Dorf erwachte, als kurz nach 3.30 Uhr zwei junge Männer in seinem Schlafzimmer standen. Die beiden Beschuldigten ergriffen daraufhin zu Fuss die Flucht. Die sofort alarmierte Kantonspolizei rückte mit mehreren Patrouillen und einem Diensthund aus. Dieser konnte die Spur der Männer aufnehmen und fand sie in etwas mehr als zwei Kilometern Entfernung in einem Dornengebüsch, wie es in einer entsprechenden Mitteilung heisst.

Immer schön der Nase nach: Polizeihund Tyson. Bild: Kantonspolizei Obwalden

Ausserdem spürte Diensthund Tyson das Deliktsgut des Einschleichdiebstahls auf, das sich in der Umgebung der beiden Einbrecher befand. Die Polizei nahm die zwei Jugendlichen vorläufig fest. Sie sind geständig. Beim Diebstahl wurden verschiedene Gegenstände im Wert von über 1000 Franken entwendet.

Die Kantonspolizei Obwalden ermittelt weiter. Die beiden jugendlichen Asylbewerber im Alter zwischen 14 und 16 Jahren werden sich vor der zuständigen Jugendanwaltschaft zu verantworten haben. (dvm)