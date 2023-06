Alpnach Saisonstart für erneuerte Pilatus-Zahnradbahn – ohne Autopilot, dafür mit Online-Reservationssystem Nach mehrjähriger Arbeit starteten die Pilatus-Bahnen am Montag mit acht neuen Panorama-Triebwagen in ihre 135. Saison. Erstmals können Passagiere ihre Plätze in der Zahnradbahn bequem von zu Hause oder unterwegs buchen.

Nach mehrjähriger Arbeit starteten die Pilatus-Bahnen am Montag in ihre 135. Saison. «Wenn heute Montag die acht neuen, von Thomas Küchler designten und von Stadler Rail gebauten, Panorama-Triebwagen erstmals in Doppeltraktion und im Vollbetrieb mit Gästen Richtung Pilatus-Kulm fahren, startet eine neue Ära», teilte das Unternehmen mit.

Erster Saisonstart der erneuerten Pilatus-Zahnradbahn, hier auf der Fahrt über den Esel-Viadukt. Bild: PD

Zugleich lancierten die Pilatus-Bahnen zum Start der Zahnradbahnsaison zwei technische Neuerungen: Ein neues Fahrdienst-Assistenzsystem und ein neu eingeführtes Online-Reservationssystem für die Passagiere. Davon verspricht sich das Unternehmen mehr Sicherheit und Komfort.

Neue Zahnradbahnen verkehren ohne Autopilot – obwohl das möglich wäre

Neben verschiedenen, im Rahmen des «Jahrhunderprojekts» umgesetzten baulichen Massnahmen wie einem zusätzlichen Perron an der Talstation und einem barrierefreien Zugang auf Pilatus-Kulm, gehe auch das neue, von der Firma Actemium LeitTec eigens für die Pilatus-Bahnen AG entwickelte, Fahrdienst-Assistenzsystem in Betrieb. «Es gewährleistet, dass jeder Zug auf dem ausschliesslich für ihn gesicherten Fahrweg verkehrt und verunmöglicht so die Gegenfahrt zweier Züge auf demselben Gleis».

Erster Saisonstart der erneuerten Pilatus-Zahnradbahn. Bild: PD

Obwohl das neue System, das auf positionsbasierter Signalisierung beruhe, autonomes Fahren erlauben würde, werden auch künftig alle Fahrten begleitet. «Nicht zuletzt, um das Fahrzeug – etwa bei Hindernissen auf der Strecke – rechtzeitig zu stoppen oder die Fahrgäste in Ausnahmesituationen sofort betreuen zu können.»

Eine weitere, wichtige Neuerung zum Saisonstart ist das neue Online-Reservationssystem: Gemäss Angaben des Unternehmens können die Passagiere ihren Platz in der Zahnradbahn ab sofort bequem online buchen, was den Ausflug auf den Pilatus «noch komfortabler» mache. Auch Bahntickets, Übernachtungen, Erlebnisse oder Gutscheine sind online buchbar. (dvm)

Blick in einen der acht neuen Panorama-Triebwagen der erneuerten Pilatus-Zahnradbahn. Bild: PD

Die Talstation der Zahnradbahn in Alpnachstad ziert neu das Wandbild des Künstlerduos QueenKong. Dieser Teil des Bildes steht für die Vergangenheit der Bahn. Bild: PD