Alpnach Schorieder beklagen Lücken im Postautofahrplan – doch es besteht Hoffnung Das Postauto fährt nicht durchgehend von Schoried nach Alpnach. Eine Angebotsverbesserung wurde wegen Corona vertagt.

Das elektrisch angetriebene Postauto auf der Schoriederstrasse. Bild: Obwaldner Zeitung (Alpnach, 16. Januar 2019)

Einmal pro Stunde fährt während der Woche ein Postauto von Sarnen via Schoried nach Alpnachdorf und zum Bahnhof – aber nicht lückenlos. Wer das Postauto um 9.14 Uhr in Schoried verpasst, muss zwei Stunden warten. Auch um 13.14 Uhr fährt kein Postauto, dafür um 12.54 Uhr. Sehr zum Missfallen von Maya-Claire Diezi, die mit ihrem Mann im Schönenbüel-Quartier im Alpnacher Gemeindeteil Schoried wohnt – rund zwei Kilometer vom Bahnhof Alpnachdorf entfernt. «Der Weg zu Fuss ins Dorf oder zum Bahnhof ist beschwerlich. Vor allem der Weg zurück ins höher gelegene Schoried geht in die Beine, da ich nicht mehr so gut zu Fuss bin», erzählt sie.

Mit ihrer Kritik sei sie in guter Gesellschaft. «Auch viele andere Schorieder wünschen sich schon seit Jahren einen durchgehenden Stundentakt nach Alpnachdorf.» Mit diesem Anliegen habe sie sich schon mehrmals an den Gemeinderat gewandt. Bisher ohne Erfolg.

Verzicht wegen Corona

«Das Anliegen nach besseren Verbindungen ins Dorf und zum Bahnhof Alpnachdorf ist uns bekannt», bestätigt der Alpnacher Gemeindepräsident Marcel Moser. «Wir nehmen diesen Wunsch ernst, zumal der Gemeindeteil Schoried in den vergangenen Jahren gewachsen ist.» Doch sei das Fahrplanangebot auch eine Kostenfrage für die Gemeinde und den Kanton, welche zusammen die Postautolinie finanzieren müssten. «Die Fahrgastzahlen sind wohl zu niedrig, damit sich weitere Kurse lohnen würden.» So deckt ein Postautofahrgast auf dieser Linie nur rund 25 Prozent der Kosten. Die Mitfinanzierung fürs Betreiben der Alpnacher Postautolinie schlug im vergangenen Jahr bei der Gemeinde mit rund 22'000 Franken zu Buche.

Postauto schreibt auf Anfrage von einem «historisch gewachsenen Angebot». Die Taktlücke sei bekannt und sollte ursprünglich per Fahrplan 2022/23 geschlossen werden. Aufgrund des Nachfrageeinbruchs in Zusammenhang mit der Pandemie und Nachzahlungen durch die fehlenden Fahrausweiserlöse habe sich der Bestellerkanton Obwalden entschieden, auf diesen Ausbauschritt zu verzichten. «Auf die nächste Fahrplanbestellung 2024/25 werden wir den Bedarf gemeinsam wieder proaktiv prüfen», schreibt Postauto.