Alpnach Sind wir in Obwalden sicher? An der zweiten Sicherheitskonferenz im Kanton Obwalden gingen Vertreter der Gemeinden und Fachpersonen dieser Frage nach.

Wie stellt sich die Situation im Kanton Obwalden aus Sicht der verschiedenen Partner konkret dar, welche Risiken oder Lücken bestehen und wie kann gemeinsam besser auf Entwicklungen und Trends reagiert werden? Der Obwaldner Landammann Christoph Amstad konnte zu diesen Fragestellungen Vertreter aller sieben Gemeinden sowie Fachpersonen der Polizei, Zivilschutz, Feuerwehr, vom kantonalen Führungsstab und der Fachstelle für Gesellschaftsfragen zur zweiten Sicherheitskonferenz in Alpnach begrüssen. Wie das Sicherheits- und Sozialdepartement in einer Mitteilung schreibt, lag der Schwerpunkt im ersten Teil bei der Analyse durch die Fachpersonen, ergänzt mit Feststellungen aus den Gemeinden.



Im zweiten Teil brachten alle Teilnehmenden ihre Einschätzung zur Sicherheit im öffentlichen Raum ein und skizzierten Vorschläge zu punktuellen Verbesserungen. «Aus der Diskussion zeigten sich vor allem Fragen zum Verhalten von Jugendlichen im öffentlichen Raum», heisst es in der Mitteilung. Weiter seien Fragen zum Betäubungsmittelmissbrauch, zur Verkehrssicherheit in den Dörfern und zu Veranstaltungen mit ihren Emissionen thematisiert worden.

Bisherige Ressourcen genügen nicht

«Insgesamt darf der Kanton Obwalden nach wie vor als sicherer Kanton bezeichnet werden», wird Landammann Christoph Amstad in der Mitteilung zitiert. Nachdem vor zwei Jahren der Verkehrslärm im Fokus gestanden habe, sei das Thema Lärm als Schwerpunkt behandelt und verschiedene Massnahmen und Präventionskampagnen durchgeführt worden. An der diesjährigen Sicherheitskonferenz sei deshalb ein neuer Fokus diskutiert worden. «Über alle Bereiche zieht sich insgesamt die fehlende oder verbesserungsfähige Prävention als ein wichtiger Gegenpunkt zu negativen Entwicklungen. Sowohl bei den Gemeinden wie auch bei der Polizei und den weiteren Fachstellen sind die Ressourcen dafür heute ungenügend», heisst es von Seiten des Sicherheits- und Sozialdepartements. (pd/inf)