Alpnach Streusiedlungen sind bauliche Knacknüsse – fürs Schoried haben Studierende Ideen entwickelt Über 80 Studierende der Hochschule Luzern haben sich in ihren Bachelorarbeiten damit befasst, wie mit der Liegenschaft der alten Milchsammelstelle und Käserei Schoried umgegangen werden könnte.

Es sind ziemliche Herausforderungen, die sich bei der baulichen Entwicklung von Streusiedlungen wie Schoried in Alpnach stellen. Die Raumplanung und damit die Baudepartemente müssen eigentlich den Charakter der Siedlungen erhalten und stärken. Andererseits ist vermehrt eine bauliche Verdichtung gefragt. Streusiedlungen sind aber, wie es ihr Name schon sagt, undicht. Sie müssten sich somit, nimmt man den Landschaftschutz ernst, in eine neue Siedlungsform verwandeln. Oder das Wachstum an Zuzügern und damit der Baubedarf müsste gestoppt werden.

Die Streusiedlung Schoried in Alpnach. Bild: PD

Durch die Forderung zur Verdichtung nach innen gerät der Wachstums- oder Erneuerungswunsch also häufig auch in Konflikt mit Schutzinteressen. Während viele Landesgegenden zum Tummelfeld einer ungehemmten Immobilienwirtschaft geworden sind – mit sichtbaren Folgen auch für die historischen Dorfkerne – hat der Kanton Obwalden bereits in den 1970er- und 80er-Jahren die Bedeutung der identitätsstiftenden Siedlungskerne und Baudenkmäler erkannt und sie mit Schutzmassnahmen versehen.

Stilllegung der Käserei eröffnet Chancen

Das Gebiet Schoried in Alpnach ist so eine typische Streusiedlung, wo sich diese Fragen ebenfalls stellen. Der ehemalige Weiler hat eine über Jahrhunderte gewachsene Raumstruktur als Streusiedlung, die einen hohen Bezug zur Landschaft und zur Nachbarschaft einer alten Kapelle hat. In der Nachkriegszeit und besonders seit den 1980er-Jahren gab es einen markanten Zuwachs an Bewohnern, die keinen Bezug zur Landwirtschaft haben. Die Stilllegung der alten Käserei eröffnet nun Chancen, dem Ort eine neue Identität und damit vielleicht der wuchernden Bebauung eine neue Ordnung zu geben. Unter diesen Vorzeichen hat die Hochschule Luzern (HSLU) Technik & Architektur die Siedlung Schoried als ein mögliches Thema für die Bachelorarbeiten in diesem Jahr ausgewählt.

Insgesamt haben an der HSLU dieses Semester 84 Architektur-Studierende die Arbeit an ihrer Bachelorthesis angetreten. In der Wahl aus zwei Aufgaben hat sich mit 80 Prozent die grosse Mehrheit für die Aufgabe Schoried entschieden. Dozent Stefan Wülser erklärt:

«Dies zeigt sowohl die grosse Aktualität derartiger Bauaufgaben wie auch die Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit nicht-städtischen Räumen.»

Eine attraktive Neubau- oder Umbaulösung ist gefragt

Der Anstoss zur Arbeit kam von der ehemaligen Milchverwertungsgenossenschaft, die mittlerweile zur Immobiliengenossenschaft Schoried geworden ist. «Diese überlegt seit einer Weile, wie mit der Liegenschaft der alten Käserei künftig umgegangen werden kann. Da die Gebäude über sehr spezifische Räume verfügen, ist eine Umnutzung des Bestandes schwierig», so Stefan Wülser. Der Verkauf des Grundstücks an einen Entwickler komme hingegen aus Überlegungen zur Verantwortung gegenüber dem Weiler nicht in Frage. Der direkten Nachbarschaft zur Kapelle St.Theodul und der früheren Bedeutung des Ortes für den Austausch im Weiler solle auch künftig mit einer guten Planung und Gestaltung Rechnung getragen werden.

«Die Bauherrschaft ist an einer attraktiven Neubau- oder Umbaulösung interessiert», heisst es in der Aufgabe an die Studierenden. Dies sollte sich nicht nur in der architektonischen Qualität zeigen, sondern sich auch auf ökonomischer Ebene in möglichst viel kostengünstigem und begehrenswertem Wohnraum niederschlagen.

«Die Herausforderung war es, dem Nutzungsdruck nicht aus dem Weg zu gehen und trotzdem dem Ortsbildschutz und dem Umgebungsschutz der Kapelle genügend Rechnung zu tragen.»

Die Aufgabe bestand also nicht nur darin, ein Gebäude zu ergänzen, sondern auch darin, das richtige Programm für den Ort zu finden.

Dem Umgebungsschutz dieser Kapelle muss bei einer baulichen Entwicklung Rechnung getragen werden. Bild: PD

Ideen spiegeln Diversität heutiger Lebensentwürfe wider

Diese Aufgabenstellung ist ein reales Szenario, dass sich in vielen Variationen dutzendfach im Kanton Obwalden und anderswo wiederholt. Dass nun aus den Ideen auf direktem Weg ein reales Projekt entsteht, ist unwahrscheinlich. Das sei auch nie das Thema gewesen, «sondern vielmehr, Grundlagen zu schaffen, um den Diskurs über den Ort anzuregen, neue Perspektiven zu eröffnen und Potenziale zu identifizieren», erklärt Stefan Wülser.

«Wir sind uns alle bewusst, dass es da nicht die eine richtige Antwort geben kann. Der Wert dieser Arbeiten ist vor allem über den Gesamteindruck gegeben, da dies die Breite und Diversität heutiger Lebensentwürfe widerspiegelt.»

Mit dem Ergebnis ist das Dozierendenteam zufrieden. «Der Diskurs fand auf einem angemessen hohen Niveau statt und wird hoffentlich Teil einer längerfristigen Auseinandersetzung mit diesen Orten – von den Studierenden, von der Schule und hoffentlich auch von den Bewohnern dieser Orte.» Die Aufgabe sei wichtig für die Zukunft der angehenden Architekten in den kommenden Jahren. «Architektur gestaltet die Umwelt, in welcher wir uns alle ständig bewegen und hat entsprechende Verantwortungen, die über das Bedienen von Bauherrenwünschen hinausreichen.»

Die Immobiliengenossenschaft Schoried hat sich laut Präsident Reto Kiser noch nicht mit den Arbeiten auseinandergesetzt und kann deshalb auch noch kein Urteil abgeben. Es laufen aber Gespräche mit der HSLU, dass nun, wo sich die Coronamassnahmen etwas entschärft haben, es für die Öffentlichkeit in den Räumen der ehemaligen Sammelstelle eine Ausstellung geben wird. Momentan können die Projektideen erst im Internet angeschaut werden.