Alpnach Trachtentänze verbreiteten Lebensfreude Nach zweijähriger Coronapause führte die Trachtengruppe Alpnach wieder einen Tanzsonntag durch.

Die Trachtengruppe Alpnach bei ihrem Auftritt. Bild: Robert Hess (Alpnach, 18. Juli 2022)

Der Alpnacher Schulhauswald war am vergangenen Sonntag ganz in den Händen von kleinen und grossen Trachtenleuten. Angesagt war die 26. Durchführung des von der Trachtengruppe Alpnach organisierten traditionellen Tanzsonntags. 1994 wurde dieser Tag erstmals bei der Kantine Guber durchgeführt. Bald einmal verschoben die Organisatoren den grösser gewordenen Anlass in die prächtige Arena des Alpnacher Schulhauswaldes.

Die Trachtengruppe Buochs im Schwung. Bild: Robert Hess (Alpnach, 18. Juli 2022)

«Der Tanzsonntag wird jährlich am dritten Sonntag im Juli abgehalten», berichtete OK-Mitglied Franz Bättig. «Für einige Stunden verbreiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit ihren Trachtentänzen viel Lebensfreude und eine schöne Stimmung.» Die meisten Teilnehmer stammen jeweils aus der Region. Begleitet werden die Tänzerinnen und Tänzer von eigenen Trachtenmusiken.

Die Trachtengruppe Engelberg geht bei ihrem Auftritt auf Partnersuche. Bild: Robert Hess (Alpnach, 18. Juli 2022)

Zu Beginn Gedächtnisgottesdienst

Das Programm des Tanzsonntags läuft meist in ähnlichem Rahmen ab. Der Sonntag beginnt mit dem Gedächtnisgottesdienst für verstorbene Mitglieder in der Pfarrkirche. Anschliessend ist ein Volksapéro mit musikalischer Unterhaltung und Darbietungen auf dem Festplatz angesagt.

Auch die Kinder- und Jugendtanzgruppe von Alpnach trug zur Verschönerung des Tages bei. Bild: Robert Hess (Alpnach, 18. Juli 2022)

Nach einem gemeinsamen Mittagessen startet das Nachmittagsprogramm mit den Darbietungen der kleinen und grossen Trachtenleute und dauert bis zirka 16 Uhr. Zum gemütlichen Ausklang mit Musik und Tanz spielten am Sonntag die «Stöckli-Buebe» auf. Für Speis und Trank sorgte während des ganzen Tages die bekannte Festwirtschaft bei der Chelihütte.

Die Kindertrachten Buochs stellen ihr Tanztalent zur Schau. Bild: Robert Hess (Alpnach, 18. Juli 2022)

Für schöne und schwungvolle Tänze sorgten die Trachtengruppen von Buochs, Engelberg und Alpnach. Besonders erfreulich war, dass auch der Nachwuchs mit den Kindertrachten Buochs sowie der Kinder- und Jugendtanzgruppe Alpnach zur Verschönerung des Tages mit viel Eifer beitrug. Und selbstverständlich fehlte auch der Fahnenschwinger nicht.