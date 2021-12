Alpnach Vocal Total gibt Weihnachtskonzert Der Chor singt unter der Leitung von Urs Ehrenzeller im Pfistern UP in Alpnach.

Unter dem Titel «A Time Of Love» präsentieren die sechs Sängerinnen und vier Sänger von Vocal Total ein abwechslungsreiches Repertoire, bestehend aus jazzig-poppigen und traditionellen Weihnachts- und Liebesliedern. Der Chor steht unter der Leitung des Alpnacher Musikers Urs Ehrenzeller. Rund die Hälfte des Repertoires besteht aus A-cappella-Arrangements, die restlichen Songs werden vom subtilen Spiel des Pianisten Nik Rindlisbacher begleitet.

Was vor 25 Jahren als lockerer Vocal-Workshop an der damaligen Jazz Schule Luzern (heute: Musikhochschule Luzern) begann, hat sich in den letzten Jahren zu einem kleinen, aber umso feineren Ensemble formiert, das an privaten und öffentlichen Anlässen auftritt. Der Chor trifft sich seit etlichen Jahren wöchentlich zu intensiver Probearbeit in Alpnach.

Konzert in Alpnach

Höhepunkte in der bisherigen Chorgeschichte sind die hervorragenden Auszeichnungen an diversen Wettbewerben und Gesangsfesten im In- und Ausland (Chor-Festival in Verona 1999 und 2005, Prag, verschiedene Gesangsfeste), Auftritte im KKL Luzern an den Luzerner Weihnachtskonzerten mit der Lucerne Concert Band. Zudem veröffentlichte der Chor zwei CDs «Welcome To Birdland» und «Delicious». Nach 2015, 2016 und 2018 in der reformierten Kirche Alpnach gastiert der Jazz-/Pop-Chor Vocal Total dieses Jahr am 8. Dezember um 18 Uhr im Pfistern UP. (pd/sok)