Alpnacher befürworten Kindergarten im zweiten Anlauf Die Zeit des Provisoriums ist absehbar. Die Gemeinde kann für 4,9 Millionen Franken einen neuen Kindergarten bauen. Auch für die Fotovoltaikanlage gibt's grünes Licht.

So soll der neue Kindergarten nach dem abgelehnten Projekt in Alpnach aussehen - die Ansicht zeigt sich so von der Kleinen Schliere her. Visualisierung: PD

Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 72,5 Prozent (1488 Ja zu 565 Nein) haben die Alpnacher am Sonntag dem Kredit über 4,87 Millionen Franken für den Bau des neuen Kindergartens zugestimmt. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 50,5 Prozent.

In diesem «Kindergarten 2021» am Standort des «Schwesternhauses» werden die Unterrichtszimmer sowie diverse Nebenräume auf zwei Geschosse verteilt. Im Keller sind Lagerräume vorgesehen. Nötig wird dieser Neubau, weil die Bausubstanz im 1958 von den Menzinger Schwestern gebauten Haus schlecht ist. Auch hat es dort nur Platz für drei Kindergartenklassen. Die drei übrigen Kindergartenklassen sind als Zwischenlösung in verschiedenen Schulgebäuden untergebracht.

Angenommen haben die Alpnacher auch den Kredit für 190'000 Franken für den Bau einer Fotovoltaik-Anlage auf dem Kindergartendach, dies mit einem Ja-Anteil von 71,7 Prozent (1465 Ja, zu 580 Nein). Sie soll 80'000 Kilowattstunden liefern Energie liefern, die man primär fürs Schulareal nutzen will.

Das redimensionierte Projekt soll nach einer rund einjährigen Bauzeit im Herbst 2021 bezogen werden. Im November 2018 hatten die Alpnacher eine etwas teurere Variante für 5,6 Millionen Franken abgelehnt.