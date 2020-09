Alpnacher Kadermann Martin Schünemann hat gekündigt Martin Schünemann hat seine Stelle auf Ende Dezember gekündigt.

Martin Schünemann Bild: PD

Martin Schünemann, Leiter Bau, Infrastruktur und Werke in der Einwohnergemeinde Alpnach, hat seine Stelle auf Ende Dezember gekündigt. Dies bestätigte Gemeindeschreiber Urs Vogel am Mittwoch auf Anfrage. «Es handelt sich um eine ganz normale Kündigung unter Einhaltung der viermonatigen Kündigungsfrist», so Vogel. Schünemann gehört auch der Geschäftsleitung der Gemeinde an, die Vogel leitet. Weiter wollte dieser die Kündigung Schünemanns aber nicht kommentieren.

Der 50-jährige Schünemann ist 2013 in den Dienst der Einwohnergemeinde eingetreten. Er bestätigte am Mittwoch auf Anfrage die Aussage des Gemeindeschreibers, wonach es sich um eine «normale Kündigung» handle. Zu den Gründen wollte er keine Stellung nehmen.