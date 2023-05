Alpnachstad Pilatus-Bahnen versteigern historischen Triebwagen – und viele andere Goldstücke Ein Zahnrad, eine Türe oder gleich einen gesamten Triebwagen? Bald kommen in Alpnachstad etliche historische Erinnerungsstücke unter den Hammer.

Die Versteigerung dieses Triebwagens Nr. 26 wird der Höhepunkt der Gant der Pilatusbahnen, die am 13. Mai in Alpnachstad stattfindet. Bild: Pilatus-Bahnen AG

Die Pilatus-Bahnen laden zu einer interessanten Versteigerung: Sie versteigern einen der ausgemusterten Triebwagen: Jenen mit der Nummer 26, der 9,6 Tonnen wiegt und ab 1937 von Alpnach in Richtung Kulm und wieder retour fuhr. Bei der öffentlichen Gant, die am 13. Mai stattfindet, gibt es aber auch etliche andere interessante Gegenstände, die veräussert werden: «In Alpnachstad kommt alles unter den Hammer, was die Ende letzter Saison ausgemusterten Triebwagen der historischen Zahnradbahn hergeben – von der Waggontür über den Stromabnehmer bis zur gepolsterten Sitzbank oder einer Zahnstange aus Eduard Lochers einzigartigem Zahnstangensystem», teilten die Pilatus-Bahnen am Donnerstag mit. Eine Übersicht aller versteigerten Gegenständen finden Interessierte im Gant-Katalog.

Werden ebenfalls versteigert: Schilder der alten Triebwagen. Bild: Pilatus-Bahnen AG

Neben der Versteigerung gibt es am 13. Mai an der Talstation in Alpnachstad ab 9 Uhr eine Festwirtschaft und einen Flohmarkt, an dem kleinere Gegenstände wie Bremshebel oder Plaketten, aber auch alte Bilder, Werbeplakate und Bücher feilgeboten werden. Die neue Saison, mit der neuen Zahnradbahn, beginnt dann am 5. Juni. Wegen technischen Problemen wurde der Saisonstart um zwei Wochen nach hinten verschoben. (mme)