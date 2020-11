Alt Nationalrat Karl Vogler: «Konzernverantwortungsinitiative ist zutiefst liberales Anliegen» An einer Informations- und Diskussionsveranstaltung zur KVI sprach sich der alt Nationalrat für die Initiative aus. Obwaldner Unternehmen und deren Tochterfirmen wären von der Initiative nicht betroffen.

Karl Vogler beim Anlass des Vereins Claro-Weltladä. Bild: PD

(pd/sok) Am vergangenen Mittwochabend lud der Verein Claro-Weltadä im Pfarreisaal Sachseln zu einer Diskussions- und Informationsveranstaltung zur Konzernverantwortungsinitiative (KVI) ein, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Alt Nationalrat Karl Vogler (CVP) nahm als Experte teil, da er Mitglied des bürgerlichen Komitees für die KVI ist und über drei Jahre an der Formulierung des nationalrätlichen Gegenvorschlags mitgearbeitet hatte.

Gemäss Vogler verfolgt die KVI zwei Ziele: Zum einen würden Grossunternehmen verpflichtet nachzufragen, ob die Rohstoffe, welche sie verwenden, den Umweltstandards entsprächen und ob Menschenrechte gewahrt werden – Sanktionen bei Nichteinhaltung der Sorgfaltspflichten gibt es keine. Zum anderen können Konzerne bei Verletzungen von Menschenrechten und internationalen Umweltstandards durch ihre ausländischen Tochterfirmen verantwortlich gemacht werden. Damit würde aber kein schweizerisches Recht zur Anwendung kommen. KMU (also Firmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden) seien von der KVI überhaupt nicht betroffen, ausser sie arbeiteten in einem Hochrisikobereich wie dem Import von Diamanten aus Angola. Dort werde häufig Kinderarbeit in Anspruch genommen. Von der KVI betroffen wären auch nicht 80'000 Schweizer Unternehmen, wie fälschlicherweise behauptet werde, sondern maximal etwa 5000. Gemäss Karl Vogler bildet die Prävention das Hauptanliegen der Initiative.

Obwaldner Unternehmen sind nicht betroffen von der KVI

Zudem erklärte Vogler, dass es im Schweizer Recht das Instrument der Sammelklage nicht gebe und auch nicht mit einer Klageflut zu rechnen sei, da die prozessualen Voraussetzungen in der Schweiz zu streng dafür seien. Des Weiteren könnten Unternehmen nicht für Fehlverhalten in der Lieferkette belangt werden. Obwaldner Unternehmen seien von der KVI nicht betroffen, da sich ihre Tochterfirmen an die Menschenrechte und internationale Umweltstandards hielten.

Drei Jahre haben Karl Vogler und weitere Parlamentarier an einem nationalrätlichen Gegenvorschlag gearbeitet. Diesem wurde zwar vom Nationalrat viermal zugestimmt, der Ständerat trat mit 22 zu 20 Stimmen aber nicht auf diesen ein. Der ständerätliche Gegenvorschlag, der zum Tragen käme, wenn die Initiative abgelehnt würde, bezeichnete Vogler als Alibi-Vorschlag, der keine Wirkung erzeugen würde.

Gemäss Vogler ist die KVI ein zutiefst liberales Anliegen, die etwas Selbstverständliches wolle: Wer einen Schaden verursache, soll dafür auch die Verantwortung übernehmen.