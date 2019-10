Am Unterwaldner Biertag trifft man «teils richtige Bierjäger» Am Samstag, 26. Oktober, findet der 5. Unterwaldner Biertag statt. Interview Zeline Odermatt

Impressionen vom 2. Unterwaldner Biertag im Kapuzinerkloster Stans. (Bilder: Oliver Mattmann, 15. Oktober 2016)

Von 14 bis 21 Uhr wird im Bellevue Terminus in Engelberg von 13 Brauereien Bier ausgeschenkt. Christian Niederberger vom OK erklärt, was die Besucher erwartet.

OK-Mitglied Christian Niederberger.

Weshalb soll man am Biertag vorbeischauen?

Christian Niederberger: Wieso nicht (lacht)? Es ist wieder einmal an der Zeit, neue Biere auszuprobieren und die Vielfalt der Nid- und Obwaldner Bierkultur kennen zu lernen.

Was würde man verpassen?

Unsere Vielfalt an Bieren in dieser Grössenordnung erhält man sonst nirgends in der Region. Einzelne Brauereien verkaufen ihre Biere zwar direkt oder über Gastronomiebetriebe, aber alle zusammen aufgetischt zu bekommen, ist schon speziell.

Wie hat sich der Anlass in den fünf Jahren entwickelt?

Sehr positiv. Immer mehr Brauereien machen mit. Der Biertag stösst auf grosses Interesse und die Leute kommen aus der ganzen Schweiz, einige sogar aus Deutschland. Das sind teils richtige Bierjäger, die vorbeischauen, um ihre Bierdeckel zu sammeln. Es ist sehr spannend, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen. Und für die Brauereien ist es positiv, direktes Feedback zu erhalten.

Auf welches Bier freuen Sie sich heuer am meisten?

Das ist schwierig zu sagen. Ich bin gespannt auf die frischen Sorten.

Was macht den Erfolg des Anlasses aus?

Sicher auch die Einfachheit. Es ist kein pompöser Anlass. Wir stellen eine Bartheke auf und um die Dekoration kümmert sich jede Brauerei selbst. Auch suchen wir alle Jahre eine neue Lokalität. Dieses Jahr haben wir das Glück, im Terminus in Engelberg zu sein. Das ist ein wunderschöner, alter Barocksaal, ein sehr cooles Ambiente. Und wenn der Anlass vorbei ist, können diejenigen Besucher, die Lust haben, noch auf ein Bier im Yucatan vorbeischauen.