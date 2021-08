Amtswechsel Gion Decurtins wird neuer Leiter der Finanzkontrolle des Kantons Obwalden Der bisher stellvertretende Leiter folgt auf Peter Berchtold, der die Staatskanzlei nach 15 Jahren verlässt.

Gion Decurtins leitet neu die Finanzkontrolle des Kantons. Bild: PD

Der Obwaldner Regierungsrat hat Gion Decurtins zum neuen Leiter der Finanzkontrolle gewählt. Der 40-Jährige wird sein Amt per 1. September 2021 antreten und folgt auf Peter Berchtold, der die Staatskanzlei nach rund 15 Jahren verlassen wird.

Decurtins hat an der Universität St.Gallen ein Wirtschaftsstudium mit einem Master of Arts in Banking and Finance abgeschlossen. Seit August 2013 ist er als Revisor in der Finanzkontrolle des Kantons tätig und seit dem Februar 2020 deren stellvertretender Leiter. Aufgrund seiner bisherigen Stelle sei er zudem mit den Aufgaben der Finanzkontrolle und den Strukturen und Prozessen in der Verwaltung bestens vertraut, heisst es in der Mitteilung des Kantons. Der Regierungsrat freue sich, mit Gion Decurtins eine verwaltungsinterne Persönlichkeit für die Leitung der Finanzkontrolle gefunden zu haben.

Schrittweise Systematisierung der Finanzkontrolle während 15 Jahren

Sein Vorgänger Peter Berchtold wird ausserhalb des Kantons eine neue Stelle antreten. Unter seiner Führung habe er die Finanzkontrolle schrittweise systematisiert und in der Qualitätssicherung verbessert. Der Regierungsrat bedanke sich deshalb herzlich bei Peter Berchtold für seine langjährige, wertvolle und sehr engagierte Arbeit. (mah)