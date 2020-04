André Gisler wird Staatsanwalt in Uri Der Urner André Gisler wechselt von der Staatsanwaltschaft Innerschwyz nach Uri

André Gisler. PD

(pd/zf) Der Regierungsrat hat MLaw André Gisler, Altdorf, ab dem 1. August 2020 als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft angestellt. Dies schreibt die Regierung in einer Mitteilung. André Gisler schloss 2008 das Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Luzern ab. Im Frühjahr 2010 erwarb er das urnerische Anwaltspatent. Im Weiteren erlangte er im Herbst 2015 das Diplom «Certificate of Advanced Studies (CAS) in Forensics» der Universität Luzern.

Seit 2013 ist er als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Innerschwyz tätig. Zudem ist er seit dem Jahr 2008 Richter am Jugendgericht des Kantons Uri. Er wird dieses Amt per Ende Mai 2020 ablegen.