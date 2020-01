Andrea Imfeld-Gasser will in Obwalden Gerichtspräsidentin werden: «Ich bringe die richtigen Voraussetzungen mit»

(fhe) Andrea Imfeld-Gasser ist in Lungern aufgewachsen und wohnt heute in Ramersberg. Sie studierte zwei Jahre Medizin, arbeitete danach einige Zeit in der Gastronomie und absolvierte anschliessend ein Jurastudium in Luzern. Seit 2013 ist sie an den Obwaldner Gerichten tätig, davon kurze Zeit als ausserordentliche Gerichtsschreiberin am Ober- und Verwaltungsgericht, hauptsächlich aber als Gerichtsschreiberin am Kantonsgericht. 2016 erwarb sie das Obwaldner Anwaltspatent. Sie ist verheiratet und Mutter zweier Kinder.