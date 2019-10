Atelier Schnittpunkt in Stans ist gut ausgelastet Der Trägerverein des Ateliers Schnittpunkt Ob- und Nidwalden hielt vor kurzem die 20. Jahresversammlung ab.

World Skills-Teilnehmerin Denise Stöckli (links) mit dem Wettbewerbsobjekt und Vereinspräsidentin Carola Weiss. (Bild: PD)

(pd/mr) Der Verein hat zum Ziel, in den beiden Kantonen attraktive Ausbildungsplätze zu erhalten. Durch die Versammlung führte Präsidentin Carola Weiss. Finanziell stehe das Atelier gut da, heisst es in einem Schreiben. Sponsoren ermöglichten den Kauf einer neuen Bügel- und Nähmaschine. Die Auslastung durch hochwertige Einzelanfertigungen, das Kreieren von Fasnachtskostümen sowie Massenanfertigungen sei sehr erfreulich gewesen. Ein Höhepunkt sei der Film-Rückblick auf die Modeschau «Reisefieber» der Lernenden gewesen. Mit der im Atelier ausgebildeten Denise Stöckli habe das zweite Mal ein Talent aus eigenem Haus an den World Skills teilgenommen.