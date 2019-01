Aus «Bistro54» in Stans wird «Noi's» Die Mc One GmbH aus Alpnach übernimmt die Führung des Restaurants bei der Kantonalbank.

Handschlag zwischen Kantonalbank-Chef Heinrich Leuthard (links) und Güvenc Coban von der Mc One GmbH. (Bild: PD)

Das «Bistro 54» im Gebäude der Nidwaldner Kantonalbank schliesst bald, wie kürzlich gemeldet. Nun gab die Bank bekannt, dass das Lokal Ende März neu unter dem Namen «Noi’s – Soul kitchen» eröffnet wird. Die Mc One GmbH mit Inhaber Güvenc Coban, die auch in Alpnach im ehemaligen Bahnhof ein Lokal führt, habe mit ihrem Konzept aus 15 Bewerbern am meisten überzeugt. Das Angebot soll ähnlich sein wie in Alpnach mit Burger, Pizza, Fleischspiessen und Salatvarianten. Vor der Eröffnung sei ein sanfter Umbau geplant. (pd/mvr)