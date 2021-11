Auszeichnung Drei Ob- und Nidwaldner Lehrabsolventen erhalten den «Stiftepriis» 2021 Metallbaukonstrukteur Lukas Küttel, Sanitärinstallateur Bernhard Niederberger und Metallbauer Pascal Zurmühle erhalten eine Ehrung für ihre guten Abschlussnoten.

Metallbaukonstrukteur Lukas Küttel Bild: PD

74 Lehrabsolventinnen und Lehrabsolventen der Deutschschweiz sind von der Pestalozzi-Gruppe und ihrer Tochterfirma Grabs AG für ihre Leistungen in der Berufslehre ausgezeichnet worden. Darunter der Nidwaldner Metallbaukonstrukteur Lukas Küttel – er hat seine Lehre mit der Note 5,4 abgeschlossen und konnte sich deshalb an der Preisverleihung am 5. November feiern lassen, wie die Pestalozzi-Gruppe mitteilt. Der Nidwaldner absolvierte seine Ausbildung bei der Iromet AG in Alpnach.

Sanitärinstallateur Bernhard Niederberger Bild: PD

Auch der Nidwaldner Bernhard Niederberger hat seine Ausbildung zum Sanitärinstallateur mit einer Note von 5,7 bei Aqwa Sanitär abgeschlossen und wurde deshalb ausgezeichnet. Weiter wurde Pascal Zurmühle aus dem Kanton Obwalden prämiert: Der Metallbauer schloss seine Ausbildung bei Wolfisberg Metallbau AG mit einer Note von 5,4 ab.

Metallbauer Pascal Zurmühle Bild: PD

Pro Kanton und pro Beruf wird ein Preis verliehen

Mit dem sogenannten «Stiftepriis», welcher seit 40 Jahren vergeben wird, möchte das Unternehmen die Absolventinnen und Absolventen in den Bereichen Haustechnik, Metallbau und Metallverarbeitung sowie Gebäudehülle ehren und gleichzeitig diese Branchen unterstützen. Alle Preistragenden haben im Sommer 2021 ihre Ausbildung mit einem Gesamtnotendurchschnitt von mindestens 5,1 abgeschlossen. Pro Kanton wurde dann je ein Preis pro Beruf verliehen. (mah)