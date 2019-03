Auto landet bei Unfall in Sarnen im Garten Bei einer Kollision zwischen zwei Autos wurde eine Person leicht verletzt.

Der Wagen krachte in eine Hauswand. (Bild: Kantonspolizei Obwalden)

(pd/rub) Am Dienstagnachmittag um 12.15 Uhr ereignete sich in Sarnen bei der Verzweigung Flüeli-, Militär- und Enetriederstrasse ein Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen. Ein Wagen landete dabei im Garten eines Wohnhauses. Ein von der Militärstrasse herkommender Personenwagenlenker wollte geradeaus über die Flüelistrasse in die Enetrieder-strasse fahren. Dabei übersah er den von rechts heranfahrenden Personenwagen, sodass es auf der Verzweigung zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der vortrittsberechtigte Personenwagen wurde durch die Kollision abgedrängt und kam im Vorgarten an einer Hausfassade zum Stillstand. Eine Person wurde leicht verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung.