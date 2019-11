Auto und Velo in Unfall auf Fussgängerstreifen in Sarnen verwickelt — Polizei sucht Autofahrer Am Dienstagmittag hat sich in Sarnen auf der Brünigstrasse ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei hat sich ein 11-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

(spe) Der Unfall hat sich am Dienstag gegen 11.50 Uhr auf dem Fussgängerstreifen auf der Höhe des Gemeindehauses in Sarnen zwischen einem Velofahrer und einem Auto ereignet. Dabei hat sich der 11-jährige Fahrradfahrer leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Obwalden am Mittwoch meldete. Der Autofahrer habe sich in Richtung Sarnen Süd vom Unfallort entfernt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie bittet insbesondere den involvierten Autofahrer darum, sich umgehend unter 041 666 65 00 zu melden.