Besinnliches Gaudete-Konzert mit Liedern und Jodelklängen Am Wochenende stimmten drei unterschiedliche Formationen die Besucher auf Weihnachten ein. Das Publikum erfreute sich in Kägiswil und Wolfenschiessen an den volkstümlichen Liedern, am Jodelgesang und der Musik.

Das Tschiferli-Cheerli und das Alpina Cheerli sangen auch gemeinsam auf der Bühne. (Bild: Sepp Odermatt (Kägiswil, 15. Dezember 2018))

Immer am dritten Adventssonntag feiert die katholische Kirche «Gaudete». Das lateinische Wort wird mit «sich freuen, sich gerne haben» übersetzt. Grund genug für das Tschiferli-Cheerli Obwalden, das Alpina Cheerli Wolfenschiessen und die Dalleweyler Muilörgeler, Musikinteressierte auf Weihnachten einzustimmen. Die Obwaldner Frauen gehören erst seit 2005 dem Jodlerverband an, während das Wolfenschiesser Alpina Cheerli bereits seit 45 Jahren gemeinsam singt. Am letzten Samstag luden sie die Bevölkerung in die Kirche von Kägiswil ein; am Sonntag fand das Konzert in der Wolfenschiesser Pfarrkirche statt. An beiden Anlässen begrüsste die Moderatorin, Barbara Odermatt aus Stans jeweils über 300 gut gelaunte Gäste in den lichterfüllten Kirchen.

Nach dem Einzug beider Chöre bewiesen diese mit dem Kamerade-Juiz von Fredy Wallimann die freundschaftliche Beziehung zueinander. Ein Auftakt nach Mass.

Monika Ettlin, Dirigentin des Tschiferli-Cheerli und Komponistin sagte zu dieser Zweisamkeit: «Früher haben wir mit dem Volks- und Kulturverein, unter der damaligen Verantwortlichen Ida Knobel gemeinsame Konzerte gemacht und heute organisieren wir die Gaudete selber. Die Zusammenarbeit funktioniert wunderbar».

Im Obwaldner Frauenchor fielen neben den kräftigen und warmen Stimmen die vielfältigen Trachten auf. Eine Berner-, eine Basler- und diverse Nid- und Obwaldner Trachten ergaben ein buntes Bild. Und bunt, abwechslungsreich und stimmungsvoll war das Programm des Chors. Besonders schön vorgetragen wurde das «Ave Maria Glöcklein» und das «Engelberger Salve Regina», das die Frauen mit grosser Ehrfurcht der Muttergottes zu Ehren sangen. Aber auch für die verschiedenen Naturjuitz erntete das Tschiferli-Cheerli viel Applaus.

Fröhliche Mundharmonika-Musik

Das Repertoire des Alpina Cheerli Wolfenschiessen, das musikalisch von der Dallenwilerin Theres Odermatt geleitet wird, umfasste mehrere einheimische Naturjodel, wie zum Beispiel «Ä Bärglergruess» von Fredy Wallimann. Neben klangvollen Jodelliedern gaben die Nidwaldner aber auch traditionelle Wolfenschiesser Weihnachtslieder zum Besten. Die drei Vorjodlerinnen in ihren prächtigen Empire-Trachten harmonierten wunderbar mit den elf Männerstimmen. Intonation und Klangausgleich kamen hervorragend zum Ausdruck.

Mit lüpfigen und fröhlichen Melodien wussten die Dallenwiler Muilörgeler zu gefallen. Das virtuose Quartett bereicherte den Abend und zeigte mit der Zugabe «Im siebete Himmu» sein Können.

Die perfekte Einstimmung auf Weihnachten gelang mit dem «Stille Nacht, Heilige Nacht» aller Beteiligten.