Bienen Schweiz Ein Sarner sitzt neu im Vorstand des Imker-Dachverbands Der Verein Bienen Schweiz führte seine 144. Delegiertenversammlung in Sarnen durch. Dabei wurde der Sarner Imker Markus Michel in den Zentralvorstand gewählt.

Von links: Zentralpräsident Mathias Götti mit dem neu gewählten Zentralvorstandsmitglied Markus Michel aus Sarnen, dem abtretenden Bruno Reihl und Wendelin Windlin, Präsident von Bienen Obwalden. Bild: Richard Greuter (Sarnen, 2. April 2022)

Die Witterung mit dem Wintereinbruch der vergangenen Tage passte vorzüglich zur Hauptversammlung des Vereins Deutschschweizer und rätoromanischer Bienenfreunde. Die Bienen, die längstens im Brutgeschäft sind, zogen sich in ihre Stöcke zurück und wünschten Ruhe.

Ein idealer Zeitpunkt für die 198 delegierten Imkerinnen und Imker und etwas mehr als 70 Gäste aus dem gesamten Vereinsgebiet, sich zur 144. Delegiertenversammlung in der Aula Cher in Sarnen zu treffen. Seit vier Jahren nennt sich die Dachorganisation Deutschweizer und rätoromanischer Bienenfreunde «Bienen Schweiz».

«Viele kennen Obwalden als Feriendestination»

Eingeladen wurden die rund 270 Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer vom Bienenzüchterverein Obwalden, der sich seit drei Jahren «Bienen Obwalden» nennt. Für den Verein mit 120 Mitgliedern, davon 90 aktive mit rund 1000 Bienenvölker, eine Herkulesaufgabe. Laut OK-Chef Markus Michel war etwa die Hälfte ihrer Mitglieder im Einsatz.

Die Obwaldner Huis-Muisig sorgte für alpenländische Klänge. Bild: Richard Greuter (Sarnen, 2. April 2022)

Nach einem stimmungsvollen Video und alpenländischen Klängen der Obwaldner Huis-Muisig begrüsste Christoph Amstad, der Obwaldner Justiz- und Polizeidirektor, die gut gelaunte Versammlung und erklärte die Vorzüge des Gastkantons: «Viele kennen Obwalden als Feriendestination für Winter und Sommeraktivitäten.» Dabei gab er als Regierungsrat und gebürtiger Obwaldner zu, etwas befangen zu sein, und lobte den von der Natur und faszinierenden Bergen eingebetteten Kanton in vollen Zügen. Etwas später folgte ihm der Sarner Gemeindepräsident Jürg Berlinger, der das Sarneraatal als kulturelles Zentrum vorstellte.

Hohe Bienendichte in den Städten als Medien-Thema

Somit waren die Delegierten gut eingestimmt, und Zentralpräsident Mathias Götti konnte mit der Versammlung beginnen. Dabei wurde Traktandum um Traktandum abgearbeitet. Ab und zu gab es kurze Diskussionen. Eine grosse Freude wurde OK-Chef Markus Michel zuteil. Als Nachfolger des demissionierenden Bruno Reihl wählte ihn die Versammlung einstimmig in den Zentralvorstand. Reihl wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Bereits in seinem Einstieg verlangte der Zentralpräsident einen besseren Schutz der Bienen. Etwas selbstkritisch erwähnte er die hohe Bienendichte in den Städten – ein Thema, das die Medien wachrüttelte. Doch die Arbeit mit den Medien hat auch Vorteile: «Nur bei kontroversen Themen erhalten wir eine Plattform», meinte Götti.

50'000 Franken für Kompetenzzentrum für Blühstreifen

Auch wenn nicht erwähnt: Der Klimawandel macht auch vor den Bienen nicht halt. «Wenn es früher schön wird und so bleibt, ist das kein Problem», meinte Götti gegenüber unserer Zeitung und fügte nach: «Lange Trockenperioden im Juni führen zu Futtermangel.» Bisher konnten die ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft, die erst später geschnitten werden, die Trachtpausen überbrücken. Heute reicht das nicht mehr überall.

Um Abhilfe zu schaffen, möchte Bienen Schweiz ein selbsttragendes Kompetenzzentrum für Blühstreifen ins Leben rufen. Ziel ist es, möglichst viele Naturflächen mit Bienenfutter zu erstellen. Angesprochen seien nicht nur Landwirte, sondern auch private Grundstückbesitzer und die öffentliche Hand. Bienen Schweiz rechnet mit einer 40- bis 80-Prozent-Stelle. Nach kurzer Diskussion genehmigte die Versammlung eine Defizitgarantie von 50’000 Franken.

Ein Drittel der Kantonsfläche im Sperrgebiet

Wesentlich besser sieht es im Gastkanton aus. «Mit einem Anteil von 35 Prozent an Biobetrieben liegt Obwalden hinter Graubünden und Basel-Stadt schweizweit an dritter Stelle», schreibt Wendelin Windlin, Präsident Bienen Obwalden, in seiner Grussbotschaft, und sprach von einer intakten Obwaldner Landschaft und einem hohen Anteil an Biodiversität.

Sorgen bereiten den Obwaldner Bienenzüchterinnen und -züchtern die immer wieder ausbrechende Sauerbrut. Im vergangenen Jahr musste über einem Drittel des Kantons ein Sperrgebiet verhängt werden. Die Bieneninspektoren hatten 30 bis 40 Bienenstände zu kontrollieren.