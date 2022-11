Bilanz Ein Waldbrand, zwei Gleitschirmunfälle und drei Verkehrsunfälle halten die Obwaldner Polizei auf Trab Am vergangenen Wochenende hatte die Kantonspolizei Obwalden einiges zu tun. Neben Routineeinsätzen mussten die Polizistinnen und Polizisten auch wegen Bränden und Gleitschirmunfällen ausrücken.

Die Kantonspolizei Obwalden hat ein intensives Wochenende hinter sich. Ab Freitagabend mussten die Einsatzkräfte unter anderem wegen mehreren Auffahrunfällen und Gleitschirmunfällen sowie einem Brand ausrücken. Das teilt die Polizei auf Facebook mit.

Kurz nach 18 Uhr kam es am Freitagabend auf der Brünigstrasse in Sachseln zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Der Alkoholtest beim Unfallverursacher, einem 77-jähriger Mann, ergab einen Wert von 0,5 Promille.

Brände und Gleitschirmunfälle am Samstag

Am Samstag wurde der Polizei um halb zwei Uhr Nachmittags einen Brand in Giswil gemeldet – betroffen war ein Wald im Gebiet Glaubenbielenpass. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Brände Räumungsfeuer waren, welche jedoch vom Verursacher nicht ordnungsgemäss gelegt worden waren. Der 53-jährige hatte es versäumt, ein Gesuch beim Amt für Landwirtschaft und Umwelt einzuholen sowie das Verbrennen bei der Kantonspolizei anzumelden. Jetzt muss er sich wegen Widerhandlung gegen das Umweltschutzgesetz bei der Staatsanwaltschaft Obwalden verantworten.

Ebenfalls am Samstag, nur kurze Zeit später, stützte in Sarnen ein Motorradfahrer in einer Kurve der Schwanderstrasse. Sein Motorrad rutschte in der Folge auf die andere Strassenseite und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Kantonspolizei schreibt. Beim Sturz wurde der 40-Jährige leicht verletzt, sein Motorrad musste abtransportiert werden.

Eine Flugshcülerin musste aus einer Fichte befreit werden. Bild: Screenshot Facebook

Ebenfalls am Samstag musste die Polizei wegen gleich zwei Gleitschirmunfällen in Engelberg ausrücken. Die beiden Unfälle im Gebiet Brunni ereigneten sich unabhängig voneinander, teilt die Kantonspolizei mit. Eine 43-jährige Gleitschirmpilotin hatte nach Startproblemen ihren Flug abbrechen müssen und stürzte dabei. Sie wurde mit erheblichen Verletzungen in ein ausserkantonales Spital geflogen. Wenige Stunden später flog eine 26-jährige Flugschülerin aufgrund einer Fehlmanipulation zu tief und touchierte eine Fichte, woraufhin sie darin hängen blieb. Die aufgebotene Alpine Rettung Engelberg konnte sie aus ihrer Lage befreien und den Gleitschirm bergen. Die junge Frau blieb dabei unverletzt.

Auffahrunfall am Sonntag

Am Sonntag, kurz vor 18 Uhr, ereignete sich in Sarnen ein weiterer Auffahrunfall. Dabei kollidierte ein 50-jähriger Autofahrer wegen ungenügenden Abstands mit dem vorderen Wagen. Verletzt wurde niemand, die Autos mussten jedoch abtransportiert werden.