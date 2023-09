Impressionen von der Übersichtsausstellung NOW

Die von den Kantonen Obwalden und Nidwalden alle drei Jahre gemeinsam durchgeführte Übersichtsausstellung zeigt die Vielfalt des künstlerischen Schaffens – von Malerei und Zeichnung über Fotografie und Video bis hin zu Skulptur und Installation. Sie bietet einen Einblick in das aktuelle Kunstschaffen der Region und findet jeweils in Obwalden statt und zwar in der Turbine Giswil.