Schwimmen und Rennen in Sarnen am ersten Tag des Gigathlon 2019

Jahr für Jahr nehmen Ausdauerathleten den Gigathlon in Angriff – dieses Jahr in Sarnen. Die Sportlerinnen und Sportler sind zu Fuss, zu Wasser, auf dem Mountain Bike und auf dem Fahrrad unterwegs. Am «Opening Friday» haben sie den SwimRun absolviert.